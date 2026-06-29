Trực tiếp bóng đá Brazil - Nhật Bản: Giải mã "ngựa ô" châu Á (World Cup)

World Cup | 0h, 30/6 | NRG Stadium Brazil 0 - 0 Nhật Bản (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brazil vs Nhật Bản Nhật Bản Điểm Alisson Danilo Marquinhos Gabriel Douglas Santos Bruno Guimarees Casemiro Lucas Paqueta Rayan Cunha Vinicius Điểm Suzuki Seko Itakura Ito Sugawara Tanaka Kamada Nakamura J.Ito Maeda Ueda Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brazil Brazil Nhật Bản Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimarees, Casemiro, Lucas Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius Suzuki, Seko, Itakura, Ito, Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura, J.Ito, Maeda, Ueda

Tìm lại bản lĩnh của “Selecao” dưới thời Ancelotti

Sau khởi đầu chưa thực sự thuyết phục, Brazil đã nhanh chóng lấy lại hình ảnh của một ứng viên vô địch tại bảng C. Hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 trước Haiti và Scotland giúp họ khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, vượt qua Morocco.

Điểm nhấn lớn nhất của “Selecao” chính là sự bùng nổ ở hàng công. Kể từ khi bị dẫn trước ở trận mở màn, Brazil đã ghi 7 bàn liên tiếp mà không để thủng lưới - chuỗi ghi bàn không bị gián đoạn dài nhất của họ tại World Cup kể từ năm 2002, thời điểm họ cũng bước lên ngôi vô địch.

Sự xuất hiện của HLV Carlo Ancelotti mang đến kỳ vọng về một chu kỳ thành công mới, trong bối cảnh Brazil chưa từng bị loại ngay ở vòng knock-out đầu tiên kể từ năm 1990. Tuy nhiên, thống kê cũng cho thấy sự bất ổn: họ đã thua 4 trong 6 trận knock-out World Cup gần nhất, nhiều hơn tổng số thất bại trong 17 trận trước đó cộng lại.

Brazil vẫn được đánh giá cao, nhưng áp lực danh hiệu và sự thiếu ổn định ở các trận loại trực tiếp sẽ là bài kiểm tra thực sự cho thầy trò Ancelotti.

Nhật Bản và khát vọng phá dớp lịch sử

Nhật Bản bước vào vòng knock-out với tư cách một trong những “ngựa ô” đáng chú ý, sau khi bất bại tại bảng F (1 thắng, 2 hòa). Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trước Thụy Điển ở lượt cuối đã khiến họ chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng và lỡ cơ hội đi tiếp với ngôi đầu.

HLV Hajime Moriyasu khẳng định đội bóng của ông “không phải đối thủ dễ bị bắt nạt”, nhưng lịch sử lại đang chống lại Nhật Bản. “Samurai xanh” chưa từng giành chiến thắng trong một trận knock-out tại World Cup (thua 4), và chỉ có 1 chiến thắng trong 5 lần đối đầu các đội Nam Mỹ (hòa 1, thua 3).

Chính những con số này khiến Nhật Bản tiếp tục bị đánh giá là cửa dưới, dù họ đang sở hữu một tập thể giàu kỷ luật, tốc độ và tinh thần thi đấu khó chịu. Trước một Brazil giàu kinh nghiệm và đẳng cấp, thử thách dành cho đại diện châu Á là cực lớn.