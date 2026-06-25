Anh hào đoạt vé World Cup: Bảng B kết thúc, chủ nhà Canada có đoạt vé?

Thụy Sĩ hạ Canada, giành ngôi đầu bảng B World Cup 2026

Thụy Sĩ đánh bại Canada 2-1 trên sân Vancouver để khép lại bảng B với ngôi đầu và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ở bốn kỳ World Cup liên tiếp. Dù thất bại, Canada vẫn làm nên lịch sử khi lần đầu giành vé vào vòng knock-out.

Thụy Sĩ (áo đỏ) xuất sắc hạ Canada để đoạt ngôi đầu bảng B

Hiệp một diễn ra chặt chẽ với ít cơ hội rõ rệt. Breel Embolo và Cyle Larin đều bỏ lỡ những tình huống đối mặt, trong khi Jonathan David sút chệch khung thành ở cơ hội ngon ăn nhất của Canada trước giờ nghỉ.

Thế trận bùng nổ ngay đầu hiệp hai khi Rubén Vargas đệm bóng mở tỷ số cho Thụy Sĩ ở phút 46. Chỉ 11 phút sau, Embolo kiến tạo để Johan Manzambi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời ghi bàn thứ ba của anh tại World Cup 2026.

Canada vùng lên mạnh mẽ sau hàng loạt điều chỉnh nhân sự của HLV Jesse Marsch. Promise David lập tức tạo dấu ấn khi vô-lê cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau đường chuyền của Nathan Saliba. Tuy nhiên, những cơ hội cuối trận của Tani Oluwaseyi và chính Promise David đều không thể đánh bại thủ môn Gregor Kobel bên phía đội bóng châu Âu.

Chiến thắng giúp Thụy Sĩ tiến vào vòng 1/16 với tư cách nhất bảng B, còn Canada xếp thứ hai dù có cùng 4 điểm như Bosnia & Herzegovina, nhưng sẽ không còn lợi thế sân nhà ở vòng đấu loại trực tiếp.

Bosnia & Herzegovina hạ Qatar, sáng cửa vào vòng 1/8 World Cup 2026

Bosnia & Herzegovina đánh bại Qatar 3-1 ở lượt trận cuối bảng B, qua đó giành 4 điểm và đứng thứ ba. Thành tích này nhiều khả năng đủ để đại diện châu Âu góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026 theo suất dành cho các đội xếp thứ ba xuất sắc.

Bosnia & Herzegovina sáng cửa đi tiếp sau khi hạ Qatar

Bosnia & Herzegovina mở tỷ số ở phút 28 nhờ siêu phẩm của tài năng 18 tuổi Kerim Alajbegovic. Tiền vệ trẻ vượt qua ba hậu vệ trước khi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Mahmud Abunada. Chỉ năm phút sau, cú dứt điểm của lão tướng Edin Džeko khiến hậu vệ Sultan Al-Brake phản lưới, giúp Bosnia dẫn 2-0.

Qatar thắp lại hy vọng khi Hasan Al-Haydos đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2, sau pha kiến tạo của Edmilson Junior. Sang hiệp hai, đại diện châu Á dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng Akram Afif bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

Đến phút 80, Ermin Mahmić tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bosnia & Herzegovina. Kết quả này giúp đội bóng châu Âu rộng cửa đi tiếp, trong khi Qatar chính thức dừng bước sau vòng bảng.

Bảng xếp hạng bảng B World Cup 2026