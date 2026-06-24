Choáng muốn xem Ronaldo chinh phục World Cup phải bỏ 1,5 tỷ đồng mua vé VIP

Cristiano Ronaldo lại khiến giới mộ điệu phải nức lòng khi lập cú đúp trong trận đấu với Uzbekistan ở lượt 2 vòng bảng World Cup 2026. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã chứng minh tuổi tác đôi khi chỉ là con số khi đóng góp 2/5 bàn thắng của đội tuyển có biệt danh là “Brazil của châu Âu”.

Giá vé xem trận tiếp theo của Ronaldo đang tăng một cách chóng mặt

Màn trình diễn tuyệt vời ấy khiến cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của ĐT Bồ Đào Nha trở nên “sốt sình sịch”. Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, giá vé trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia (6h30, 28/6) diễn trên sân Miami tại Florida (Mỹ) đang bị đẩy giá cao chót vót.

Theo niêm yết ban đầu của FIFA, giá vé phổ thông của trận đấu này rơi vào khoảng từ 130 USD tới 560 USD, tương đương khoảng từ 3,5 triệu đồng đến 14,75 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ hơn 65.000 vé đã sớm bị thu mua ngay sau khi FIFA mở bán.

Theo ghi nhận, giá vé hiện tại của trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia gấp 20-30 lần so với giá niêm yết. Tại các sàn giao dịch mua vé uy tín, giá vé rẻ nhất còn được bán rơi vào khoảng gần 4.000 USD, tức là gấp 30 lần so với giá ban đầu.

Những chỗ ngồi dành cho CĐV Bồ Đào Nha cũng được đẩy lên tới 7.581 USD/vé. Còn vé cho khu vực ngồi đẹp ở giữa và gần sân thi đấu, giá vé đã lên tới 13.500 USD/vé, tức là khoảng hơn 355 triệu đồng!

Thế nhưng, đó chưa phải là giá vé sốc nhất. Nguồn tin của Marca cho biết, giá vé đắt nhất của trận đấu này ban đầu là 10.000 USD, bao gồm dịch vụ ngồi trong phòng riêng, có đầy đủ tiện nghi và thức ăn phục vụ. Thế nhưng, giá vé VIP hiện tại đã bị đẩy lên tới 60.000 USD, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng.

Với số tiền đó, tại Mỹ hoặc Việt Nam, bạn đều có thể mua được một chiếc xe tốt của bất kỳ hãng xe nổi tiếng nào. Tuy nhiên, 60.000 USD đó có thể chỉ cho bạn được xem Ronaldo thi đấu 90 phút (có thể là ít hơn) tại World Cup 2026!

Con số ấy thực sự điên rồ nhưng điều điên rồ hơn nữa là vẫn có người sẵn sàng chi ra số tiền đó để xem thần tượng thi đấu tại kỳ World Cup cuối cùng. Mặc dù đã 41 tuổi nhưng rõ ràng sức hút của Ronaldo vẫn chưa hề bị giảm sút.