MU đang tụt lại trong cuộc đua chuyển nhượng, đừng để Carrick thành Solskjaer thứ hai

Không phải MU không mua, mà là mua chưa đủ

Có một nghịch lý đáng chú ý ở Manchester United mùa hè này: nhìn vào số lượng, họ không hề đứng yên. CLB đã thực hiện nhiều thương vụ, đồng thời đẩy mạnh quá trình thanh lọc đội hình.

MU đang tụt lại trong cuộc chiến chuyển nhượng

Danh sách chuyển nhượng chính thức của MU cho thấy hoạt động mua bán diễn ra khá tích cực, trong khi truyền thông Anh cũng ghi nhận đội bóng đã có tới sáu tân binh và chia tay 14 cầu thủ.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không đánh giá một kỳ chuyển nhượng chỉ bằng số lượng người đến và đi. Điều người hâm mộ MU chờ đợi là một cuộc tái thiết đủ mạnh để rút ngắn khoảng cách với nhóm cạnh tranh chức vô địch. Và ở khía cạnh ấy, cảm giác sốt ruột là hoàn toàn dễ hiểu.

Ngay từ giữa tháng 7, những vấn đề ở hàng tiền vệ đã được chỉ ra khá rõ. Casemiro ra đi, Manuel Ugarte dính chấn thương nặng và coi như mùa giải 2026/27 đã “xong”, trong khi MU từng để vuột những mục tiêu như Elliot Anderson, Sandro Tonali hay Mateus Fernandes. CLB sau đó hướng tới Andrey Santos và Ederson với tổng mức phí được Sky Sports đề cập khoảng 88 triệu bảng.

Đó là những bước đi cần thiết, nhưng chưa chắc đã là bước nhảy vọt. MU đang ở thời điểm không thể chỉ “vá” đội hình. Họ cần tạo ra một cấu trúc mới. Một tiền vệ giỏi có thể cải thiện tuyến giữa, nhưng nếu hàng thủ vẫn thiếu ổn định, hàng công chưa đạt độ sát thương cần thiết và chiều sâu đội hình chưa đủ cho một mùa giải dài, thì vài bản hợp đồng riêng lẻ khó biến “Quỷ đỏ” thành ứng viên vô địch.

Đây chính là điểm khiến cuộc đua chuyển nhượng trở nên đáng lo với các manucian.

Carrick không thể chỉ sống bằng thiện cảm

Michael Carrick có một lợi thế mà không phải HLV nào cũng sở hữu: ông hiểu Manchester United từ bên trong. Ông từng là cầu thủ, từng làm trợ lý, từng trải qua những giai đoạn hỗn loạn tại Old Trafford và hiện được trao cơ hội xây dựng đội bóng theo cách của mình. Nhưng chính điều đó cũng tạo ra một cái bẫy.

Carrick cần thêm chất liệu cho cuộc cách mạng nhân sự của "Quỷ đỏ"

Carrick đang nhận được sự ủng hộ bởi hình ảnh điềm tĩnh, hiểu CLB và cách làm việc không ồn ào. Thành tích ban đầu của ông cũng tạo ra niềm tin. Tuy nhiên, những gì xảy ra với Solskjaer trong quá khứ là lời nhắc nhở rằng thiện cảm của người hâm mộ không thể thay thế cho sự phát triển thực chất của đội bóng.

So sánh Carrick với Solskjaer vì thế không phải chuyện vô lý. Sky Sports từng đặt hai giai đoạn khởi đầu lên bàn cân, trong khi các số liệu sau 12 trận đầu cũng cho thấy Solskjaer thậm chí nhỉnh hơn Carrick về điểm số.

Tất nhiên, không thể đánh đồng hai trường hợp. Solskjaer từng được trao một thời gian dài để xây dựng đội bóng. Carrick đang làm việc trong một bối cảnh khác, với bộ máy quản lý mới và một kế hoạch tái thiết được kỳ vọng có tính hệ thống hơn. Quan trọng hơn, lịch thi đấu mà Carrick phải đối mặt cũng khó khăn hơn trong giai đoạn đầu, nên những con số thống kê đơn thuần không phản ánh toàn bộ câu chuyện.

Nhưng bài học từ Solskjaer vẫn còn nguyên giá trị: MU có thể khởi đầu bằng sự lạc quan, nhưng cuối cùng sẽ bị buộc phải trả lời bằng chất lượng đội hình và vị trí trên bảng xếp hạng.

Carrick không thể chỉ là “người của MU”. Ông phải trở thành HLV đủ sức đưa MU trở lại đúng vị thế.

Đừng để Carrick trở thành Ole thứ hai

Điều đáng sợ nhất với Carrick không phải là MU thua một trận giao hữu hay bỏ lỡ một mục tiêu chuyển nhượng. Đó là việc đội bóng rơi vào trạng thái lưng chừng: Không đủ mạnh để đua vô địch, nhưng cũng không đủ yếu để buộc CLB phải tái thiết toàn diện. Một vài chiến thắng lớn tạo ra hy vọng, vài trận đấu thất vọng lại kéo tất cả trở về thực tế. Đó chính là vòng lặp mà MU đã mắc phải quá nhiều lần trong những năm gần đây.

Carrick có nguy cơ trở thành Ole Gunner Solskjaer thứ hai tại Old Trafford

Carrick cần thoát khỏi vòng lặp ấy! Muốn vậy, ông cần một đội hình phản ánh rõ triết lý bóng đá của mình, thay vì tiếp tục kế thừa những vấn đề của các đời HLV trước. Bản thân Carrick cũng từng thừa nhận MU còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trở thành đối thủ thực sự trong cuộc đua Premier League.

Đây là lúc vai trò của ban lãnh đạo trở nên quan trọng. Nếu Carrick được xác định là HLV lâu dài, MU phải hậu thuẫn ông bằng những thương vụ có tính chiến lược. Không phải cứ thấy cầu thủ nổi tiếng là mua, cũng không phải vì sợ mất người mà chấp nhận trả giá quá cao. Đội bóng cần những bản hợp đồng giải quyết đúng vấn đề, đúng độ tuổi, đúng cấu trúc và quan trọng nhất là phù hợp với cách Carrick muốn chơi.

Bởi nếu MU tiếp tục mua sắm theo kiểu phản ứng, Carrick sẽ rất dễ trở thành phiên bản mới của Solskjaer: một HLV được yêu mến, có những khoảnh khắc xuất sắc, nhưng cuối cùng không thể biến những điểm sáng thành một nền tảng đủ bền vững.

Vì thế, nói MU đang “tụt lại” trong cuộc chiến chuyển nhượng có lẽ chưa hoàn toàn chính xác. Họ vẫn đang hoạt động mạnh và đã có những bước đi đáng kể. Nhưng MU đang tụt lại ở cuộc đua về mức độ thuyết phục, về tính khả thi của các cuộc đua danh hiệu và xây dựng một nền tảng đủ bền vững để trở lại với vị thế đội bóng hàng đầu nước Anh.

Arsenal, Man City, Liverpool hay những đối thủ giàu tham vọng khác không chỉ mua cầu thủ. Họ đang xây dựng đội hình với mục tiêu rất rõ ràng. MU cũng phải làm như vậy.

Bởi mùa hè này không đơn thuần là kỳ chuyển nhượng của Manchester United. Đây là bài kiểm tra lớn đầu tiên cho kỷ nguyên Michael Carrick. Và nếu thất bại, người ta sẽ không chỉ hỏi vì sao MU mua chưa đủ.

Họ sẽ bắt đầu hỏi một câu khó hơn: Carrick có thực sự là người mở ra tương lai, hay chỉ là Ole Gunnar Solskjaer phiên bản tiếp theo của Manchester United?