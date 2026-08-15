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Trực tiếp họp báo trước trận Malaysia - Việt Nam: HLV Kim Sang Sik chuẩn bị gì cho lượt đi? (AFF Cup)

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam Bóng đá Malaysia

(10h, 15/8) HLV Kim Sang Sik sẽ có những chia sẻ với báo giới trước khi ĐT Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết lượt đi.

   

Hai HLV trưởng Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam (10h) và HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia (10h30) sẽ gặp các phóng viên trước thềm trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam (20h, 16/8). Đây là trận bán kết lượt đi của AFF Cup 2026 và diễn ra trên sân nhà Kuala Lumpur của Malaysia.

ĐT Việt Nam vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A nhờ thành tích 3 thắng - 1 hòa. Malaysia trong khi đó cũng thắng 3 trận nhưng thua 1 trận và giành ngôi nhì bảng B.

ĐT Việt Nam làm quen mặt cỏ trước trận gặp Malaysia

Qua sự yêu cầu với nước chủ nhà, ĐT Việt Nam đã được tập trên mặt sân cỏ lá gừng, tương tự với mặt cỏ sân vận động Kuala Lumpur. Nơi tập cách khách sạn ĐT Việt Nam cư trú khoảng 5km. Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam diễn ra dưới thời tiết khá đẹp, nhiệt độ chỉ vào khoảng 25-26 độ C sau cơn mưa lớn ở Kuala Lumpur. 

Dự kiến vào chiều ngày hôm nay 15/8, ĐT Việt Nam sẽ tập làm quen sân Kuala Lumpur, bước chuẩn bị cuối cùng trước trận bán kết lượt đi.

Trực tiếp họp báo trước trận Malaysia - Việt Nam: HLV Kim Sang Sik chuẩn bị gì cho lượt đi? (AFF Cup) - 1

Lão tướng Malaysia dự đoán đội nhà thắng ĐT Việt Nam 2 bàn

Trước trận bán kết lượt đi, nhiều cầu thủ Malaysia đã từng khoác áo tuyển đều tỏ ra tự tin về cơ hội của đội nhà. Tiền vệ Afiq Fazail của CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) dự đoán Malaysia sẽ giành chiến thắng 2-0, cho rằng lứa cầu thủ trẻ hiện tại sở hữu nguồn năng lượng và khát khao khẳng định bản thân đủ lớn để tạo nên khác biệt.

Faisal Halim, người đã dự 3 kỳ AFF Cup và cũng là nạn nhân của vụ tạt axit nổi tiếng, cho rằng Malaysia không nên bị ám ảnh bởi thứ hạng hay danh tiếng của đối thủ. Theo anh, điều quan trọng nhất là màn trình diễn trên sân. “Việt Nam rất mạnh, nhưng nếu Malaysia thi đấu như một tập thể và có thêm một chút may mắn, chúng tôi có thể vào chung kết”, Faisal nói.

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Việt Nam - Malaysia 19.08

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Bán kết ASEAN Cup: Tuyển Việt Nam phải chú ý ‘thần đồng’ Malaysia
Bán kết ASEAN Cup: Tuyển Việt Nam phải chú ý ‘thần đồng’ Malaysia

Ở bán kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam cần thận trọng trước Pavithran Gunalan, tài năng bóng đá Malaysia từng thiệt thòi vì bê bối nhập tịch.

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 06:50 AM (GMT+7)
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