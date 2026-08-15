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Real Madrid vẫn chưa "thành hình", Mourinho gây lo lắng vì 2 bài toán khó

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid HLV Mourinho

Những trận giao hữu trong giai đoạn tiền mùa giải của Real Madrid cho thấy HLV Mourinho vẫn chưa đưa ra lựa chọn cuối cùng ở vị trí hậu vệ phải và tiền đạo cắm.

  

Cuộc cạnh tranh bên hành lang cánh phải

Những trận đấu đầu tiên của Real Madrid trong giai đoạn tiền mùa giải là dịp để HLV Mourinho thử nghiệm đội hình, đặc biệt với các tân binh. Denzel Dumfries là một trong những cầu thủ được chú ý nhiều nhất. Anh gia nhập Real Madrid từ Inter với mức phí 20 triệu euro và ban đầu được xem là phương án dự phòng, hỗ trợ Trent trong một mùa giải kéo dài.

Real Madrid vẫn chưa "thành hình", Mourinho gây lo lắng vì 2 bài toán khó - 1

Trent được kỳ vọng trở thành một trong những thủ lĩnh của hàng phòng ngự Mourinho sau mùa giải đầu tiên tại Real Madrid chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, cách HLV Mourinho phân bổ thời gian thi đấu trong ba trận giao hữu đầu tiên cho thấy vị trí hậu vệ phải vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Ở trận gặp Fiorentina, Trent đá hậu vệ phải còn Dumfries được bố trí phía trên ở vị trí tiền vệ cánh. Trent thi đấu trọn trận, trong khi Dumfries rời sân ở phút 75. Đến trận gặp Ferencváros, Mourinho đổi cách sắp xếp: Dumfries đá chính và Trent vào sân trong hiệp hai. Trước Deportivo, Dumfries tiếp tục đá chính ở vị trí tiền vệ cánh, còn Trent trở lại sau giờ nghỉ để chơi hậu vệ phải. Lần này, Dumfries thi đấu đủ 90 phút.

Sự đa năng giúp Dumfries có thêm cơ hội

Khả năng thi đấu ở nhiều vị trí đang mang lại cho Dumfries một lợi thế nhất định trong giai đoạn đầu mùa. Trước khi Brahim trở lại, Mourinho gần như chỉ có Yáñez từ đội trẻ để đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh phải. Vì vậy, Dumfries trở thành một phương án linh hoạt và hữu ích ở khu vực này.

Dumfries cũng phù hợp với mẫu cầu thủ giàu thể lực và khả năng tranh chấp mà Mourinho thường sử dụng. Dù chưa thể hiện hết những phẩm chất tốt nhất trong giai đoạn tiền mùa giải, cầu thủ người Hà Lan vẫn được trao nhiều cơ hội.

Trong khi đó, Trent lại để lại những dấu hiệu tích cực. Hậu vệ người Anh được đánh giá là thi đấu thanh thoát, sắc sảo và thể hiện quyết tâm khẳng định vai trò của mình. Việc Mourinho liên tục thay đổi cách sử dụng hai cầu thủ khiến cuộc cạnh tranh ở vị trí số 2 vẫn chưa có đáp án.

Real Madrid vẫn chưa "thành hình", Mourinho gây lo lắng vì 2 bài toán khó - 2

Endrick và Espí cùng cạnh tranh vị trí "số 9"

Sự cạnh tranh tương tự cũng xuất hiện ở vị trí trung phong, nơi Endrick và Espí đang tranh suất thi đấu. Trong hai trận gần nhất, thời lượng ra sân của hai cầu thủ gần như tương đương, dù Endrick vẫn nhỉnh hơn đôi chút.

Endrick là người đá chính trong cả ba trận giao hữu. Tiền đạo người Brazil đang phải cạnh tranh trong một vị trí vốn có nhiều bất lợi tại Real Madrid. Việc Mourinho liên tục trao cơ hội cho Endrick cho thấy ông vẫn muốn tiếp tục đánh giá cầu thủ này trước khi đưa ra quyết định.

Mourinho chưa vội lựa chọn một phương án cố định. Việc luân phiên các cầu thủ và thay đổi cách vận hành đội hình đang buộc tất cả phải cạnh tranh cho đến những phút cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị mùa giải.

Ở cả vị trí hậu vệ phải và trung phong, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Sự cạnh tranh giữa Trent và Dumfries, cũng như Endrick và Espí, vì thế vẫn tiếp tục trong những trận đấu tiếp theo.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 08:55 AM (GMT+7)
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