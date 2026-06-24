Ronaldo được "mở khóa" đúng lúc, HLV Bồ Đào Nha góp công lớn với chiến lược cao tay

Những điều chỉnh mang tính chiến lược

Khi tuyển Bồ Đào Nha vùi dập Uzbekistan với tỷ số 5-0 tại lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026, chính sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Roberto Martinez đã tạo nên khác biệt. Việc sử dụng Joao Felix bên cánh trái và chuyển Pedro Neto sang cánh đối diện, trong khi Bernardo Silva không đá chính đã giúp "Selecao châu Âu" chơi hiệu quả hơn hẳn.

Sự thay đổi này giúp Bồ Đào Nha nhập cuộc thanh thoát hơn nhiều. Bruno Fernandes hoạt động rộng khắp mặt sân, liên tục luân chuyển bóng với tốc độ cao tới các cầu thủ chạy cánh và hậu vệ biên. Lối chơi linh hoạt ấy kéo giãn hệ thống phòng ngự của Uzbekistan và mở ra nhiều khoảng trống để đội bóng màu áo bã trầu khai thác.

Sự có mặt của Felix giúp Ronaldo thi đấu dễ dàng hơn

Với sơ đồ 4-2-3-1 mang thiên hướng tấn công, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tăng cường tốc độ cho lối chơi khi các hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao trong những tình huống triển khai bóng. Điều đó tạo điều kiện để Bruno Fernandes kiểm soát nhịp độ trận đấu, đồng thời tận dụng tối đa những khoảng trống ở khu vực 1/3 cuối sân.

Felix mang đến diện mạo mới cho hàng công Bồ Đào Nha. Khác với Neto, người thường bám biên và tận dụng tốc độ để đột phá, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona thường xuyên bó vào trung lộ. Những pha di chuyển của anh gây áp lực liên tục lên hàng thủ Uzbekistan, khiến đối phương phải co cụm chống đỡ. Điều này tạo điều kiện để Nuno Mendes có không gian thực hiện những pha chồng biên nguy hiểm.

Trong khi đó, vai trò của Pedro Neto bên cánh phải cũng đặc biệt quan trọng. Cầu thủ chạy cánh này liên tục kéo giãn hàng thủ Uzbekistan bằng những pha bứt tốc phía sau lưng hậu vệ biên đối phương. Việc này khiến Uzbekistan không thể tập trung quân số ở khu vực giữa sân, từ đó giúp Bruno Fernandes và Vitinha có thêm khoảng trống để cầm bóng và tổ chức tấn công.

Ronaldo hưởng lợi ra sao?

Sự điều chỉnh chiến thuật của Martinez mang lại lợi ích lớn nhất cho Cristiano Ronaldo, người gần như chỉ tập trung vào vai trò "sát thủ vòng cấm" trong suốt trận đấu.

Ronaldo chủ yếu hoạt động trong khu vực cấm địa đối phương và chỉ thỉnh thoảng lùi sâu tham gia phối hợp. Kết quả là anh ghi 2 bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng đậm đà của đội nhà.

Khả năng pressing của Bồ Đào Nha cũng là yếu tố mang tính quyết định. Mỗi khi mất bóng, Bruno Fernandes, Vitinha và Joao Felix lập tức áp sát đối thủ, ngăn Uzbekistan triển khai các pha phản công chuyển trạng thái. Tất nhiên Ronaldo được giảm tải công việc đó và chỉ cần tập trung tìm khoảng trống để ghi bàn.

Uzbekistan gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các đường chuyền ở khu vực giữa sân và thường xuyên phải phá bóng lên phía trên trong thế bị động. Tất nhiên khi đội hình của Uzbekistan rối loạn như vậy, đó sẽ là cơ hội rất tốt để CR7 len lỏi vào những khoảng trống.

Ronaldo tìm lại cảm giác ghi bàn đúng lúc

2 bàn thắng của Ronaldo ở trận đấu vừa qua rất cơ bản. CR7 sẽ làm rất tốt công việc ghi bàn nếu các đồng đội có thể giúp anh có nhiều khoảng trống. Nói cách khác, nếu toàn thể tuyển Bồ Đào Nha phục vụ tốt Ronaldo, họ sẽ được đổi lại quả ngọt.

Tuy nhiên, những thử thách thực sự vẫn đang chờ đợi tuyển Bồ Đào Nha ở phía trước. Ronaldo và các đồng đội sẽ chạm trán Colombia ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 vào 6h30 ngày 28/6, trận đấu được đánh giá là phép thử lớn hơn nhiều so với cuộc đối đầu Uzbekistan.