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HLV Arteta xác nhận 99% gia hạn với Arsenal, mơ xây đế chế 10 năm như Guardiola

Sự kiện: Premier League 2026-27 Arsenal HLV Mikel Arteta

HLV Mikel Arteta đã lên tiếng trấn an người hâm mộ Arsenal khi gần như xác nhận ông sẽ ký hợp đồng mới với đội chủ sân Emirates.

   

Tiết lộ về bản hợp đồng tiếp theo của Arteta

Hợp đồng hiện tại của Arteta chỉ còn thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên, sau khi giúp Arsenal đăng quang Premier League mùa trước, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ được tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới cùng mức đãi ngộ tăng đáng kể so với con số 10 triệu bảng/năm hiện tại.

HLV Arteta thu về trái ngọt cùng Arsenal

HLV Arteta thu về trái ngọt cùng Arsenal

Arsenal sẽ đối đầu Manchester City ở trận Community Shield diễn ra tại Cardiff vào lúc 21h ngày 16/8 (giờ Hà Nội). Trước trận đấu, Arteta khẳng định ông hoàn toàn không có ý định rời Emirates.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: “Người hâm mộ không cần phải lo lắng về chuyện đó, bởi tôi muốn ở lại đây thật lâu. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi rất biết ơn khi được làm việc cùng những con người hiện tại. Khi có thể, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Chỉ vậy thôi.

Luôn có những ưu tiên khác vào lúc này. Đó là cách chúng tôi xử lý mọi chuyện, bởi tất cả đều cảm thấy thoải mái và tin rằng thời hạn hợp đồng sẽ không trở thành vấn đề. Ý định của tôi chắc chắn là ở lại đây và tôi đang rất hạnh phúc. Cảm nhận của tôi về CLB cũng vậy. Đó là lý do mọi thứ đang diễn ra một cách tự nhiên”.

Arteta bất ngờ trước mức phí chuyển nhượng khổng lồ

Arsenal vẫn đang tìm kiếm một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, Arteta thừa nhận ông bất ngờ trước mức phí mà các CLB sẵn sàng bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ. Morgan Rogers, một trong những mục tiêu được Arsenal quan tâm, đã gia nhập Chelsea với mức phí lên tới 117 triệu bảng.

Arteta đang cùng Arsenal chuẩn bị cho trận Siêu cúp Anh gặp Man City

Arteta đang cùng Arsenal chuẩn bị cho trận Siêu cúp Anh gặp Man City

Khi được hỏi liệu ông có bất ngờ trước mặt bằng giá chuyển nhượng mùa hè năm nay hay không, Arteta trả lời: “Có. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy.

Đó là thị trường. Điều đó cho thấy có những CLB sẵn sàng đầu tư hoặc họ tin rằng giá trị của những cầu thủ đó thực sự ở mức như vậy. Và điều đó hoàn toàn công bằng”.

Arteta từ chối bình luận về sự quan tâm của Arsenal dành cho Ezri Konsa và Jarell Quansah. Dù vậy, ông mang tới những thông tin tích cực về tình hình lực lượng trước cuộc đối đầu Manchester City.

Saka, Rice và Zubimendi sẵn sàng đấu Man City

Bukayo Saka, Declan Rice và Martin Zubimendi đều vắng mặt trong trận giao hữu với Como hôm thứ Tư. Tuy nhiên, cả ba dự kiến sẽ góp mặt trong đội hình Arsenal đối đầu Man City.

Arteta xác nhận: “Họ sẽ sẵn sàng. Họ đã tập luyện và nếu đạt trạng thái thể lực như chúng tôi kỳ vọng, họ sẽ được sử dụng”.

Trong khi đó, Jurrien Timber sẽ bỏ lỡ trận đấu do vấn đề ở vùng háng đã đeo bám anh từ tháng 3. Arteta cho biết: “Cậu ấy đang tiến triển rất tốt và đã trở lại sân tập. Bây giờ chúng tôi đang tăng dần cường độ, đặc biệt là khối lượng và mức tải trong tập luyện”.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 08:49 AM (GMT+7)
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