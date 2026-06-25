ĐT Anh bị Ghana cầm hòa: Gặp đối thủ mạnh dễ thắng hơn đối thủ yếu?

Bí lối trước đối thủ yếu

Trận hòa 0-0 trước Ghana chưa phải thảm họa, nhưng nó bộc lộ nhiều mặt hạn chế trong cách chơi của ĐT Anh. Trong đó đáng chú ý là sự rụt rè của đội bóng này khi gặp những đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Thể hiện kém thuyết phục của Gordon và Madueke là tiêu điểm của trận Anh hòa Ghana

Noni Madueke và Anthony Gordon đã chơi khá tệ trước Ghana, nhưng ở trận trước gặp Croatia, Madueke chơi rất tốt và gây ra nhiều sóng gió cho cánh trái của Croatia. Trận hòa Ghana chứng kiến các trung vệ Anh rất lưỡng lự trong việc phát triển bóng lên trên, và cả các tiền vệ cũng không dám chuyền bóng tịnh tiến khi Ghana đổ quân số đông ở tuyến giữa.

Lối chơi của ĐT Anh có vẻ được xây dựng dựa trên tiêu chí không thua, Thomas Tuchel đề cao phòng ngự phản công và ông do đó trọng dụng những cầu thủ có tốc độ để Harry Kane phất bóng cho họ thoát xuống. Nhưng lối chơi này không thể dùng được với các đội như Ghana bởi chính họ cũng đá phản công với Anh.

Tuchel đã mang đến World Cup những Gordon hay Madueke đều là mẫu cầu thủ chăm chỉ, nhanh nhẹn nhưng kỹ thuật cá nhân chỉ ở mức bình thường. Tất nhiên Tuchel nếu có thể thì ông đã cho Bukayo Saka đá chính ngay từ trận đầu tiên, nhưng Saka bị chấn thương nên phải chờ ngôi sao của Arsenal bình phục.

Ưu tiên của Tuchel

Nói đến Saka, sự có mặt của anh và Marcus Rashford, Morgan Rogers cho thấy Tuchel có tính đến việc phải khoan phá những đội đá phòng ngự số đông. Tuy nhiên tư duy của Tuchel là khi vào giải, ĐT Anh sẽ gặp những đối thủ chơi tấn công nhiều hơn là các đội kiểu Ghana, do đó ông phải ưu tiên xây dựng lối đá quanh việc đụng độ những Tây Ban Nha, Pháp hay Brazil.

Tuchel xây lối chơi của ĐT Anh dựa trên giả định họ sẽ gặp những TBN hay Pháp ở World Cup

Mặc dù ĐT Anh mạnh, nhưng họ biết rằng những Tây Ban Nha, Pháp, Brazil hay Argentina có thể chỉ dùng các đường chuyền để kiểm soát trận đấu, và những đối thủ đó cũng không thiếu những cầu thủ to khỏe nhanh nhẹn để tranh chấp với các cầu thủ Anh. Do đó Tuchel phải đề cao phòng ngự trước, kế đến là sử dụng các cầu thủ nhanh, khỏe ở trên để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đội bạn.

Điều này sẽ tạo ra một tình huống thú vị: “Tam Sư” có thể đá rất hay khi gặp các đội chơi kiểm soát & tấn công, nhưng lại gặp khó với những đội chỉ tập trung phòng thủ. Lượt cuối vòng bảng họ sẽ gặp Panama chắc chắn là một đội như vậy, và ở vòng 1/16 họ cũng nhiều khả năng đấu Cape Verde/Congo/Algeria/Ecuador đều là những đội thiên về phòng ngự.

Nhưng nếu vượt qua được những đối thủ như vậy, ĐT Anh sẽ chạm trán các đội mạnh ở cuối giải và lối chơi của Tuchel có thể sẽ phát huy tác dụng. Thế nên 1 trận hòa trước Ghana chưa phải điều gì quá tệ.