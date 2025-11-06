Người dân bảo vệ tài sản, chạy bão Kalmaegi

Cây xăng trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, được bảo vệ bằng thanh sắt và nylon trước bão Kalmaegi trưa 6/11.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định, phía đông Gia Lai và Quảng Ngãi sẽ chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của bão, gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16. Như vậy, cơ quan khí tượng đã nâng một cấp dự báo khi bão đổ bộ.

"Sức gió này có thể phá hủy hoàn toàn nhà cấp 4 và các công trình không kiên cố", Cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh gió mạnh nhất từ 17h hôm nay đến 4h ngày mai.

Trước cửa tòa nhà ngân hàng trên đường Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam), ông Nguyễn Mạnh Hùng, quản lý tòa nhà cùng nhóm nhân viên tất bật dựng kè tạm bằng bao nylon để ngăn nước tràn vào hầm xe.

Dưới hầm, ba ôtô trị giá hơn 6 tỷ đồng cũng được bọc kín phòng ngập. "Mấy hôm nay thấy nhiều xe bị ngập do mưa bão, nên tôi làm kỹ hơn cho yên tâm", ông Hùng nói.

Hôm nay, nhiều nhà dân, khách sạn, quán cà phê ở ven biển Quy Nhơn gia cố cửa hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Một khách sạn ven biển Quy Nhơn gia cố cửa kính bằng các thanh thép chắn ngang và những bình nước lớn.

Khuôn viên phía trước khách sạn ven biển ở Quy Nhơn được chằng chống bằng các bao cát, những đồ trang trí như đèn, dù che nắng tạm thời được tháo dỡ.

Từ sáng nay, Công an cùng cán bộ UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đăk Lăk đã vận động, buộc 24 hộ dân gồm 94 người di dời khỏi khu vực chân núi Cấm. Trên đỉnh núi này đang làm dự án khu du lịch nên có nguy cơ sạt lở cao.

Nhiều hộ có con nhỏ được cán bộ phường Xuân Đài hỗ trợ di dời về trường tiểu học cách đó 500 m.

Anh Trần Văn Đô, 39 tuổi, cho biết đã chằng chống nhà cửa trước khi đưa vợ và con trai 17 tháng tuổi đi trú ở trường. Vợ chồng anh chỉ mang theo giấy tờ quan trọng, quần áo dùng cho hai ngày và một ít đồ ăn nhẹ. Căn nhà cấp bốn của gia đình anh nằm dưới chân núi Cấm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nên lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ 24 hộ ở đây về nhà nghỉ hoặc trường tiểu học.

Sóng biển cuồn cuộn, dâng cao tại phường Xuân Đài, Đăk Lăk sáng nay.

Người dân mang đồ sinh hoạt đến Đồn biên phòng Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi tránh trú bão.

Lãnh đạo xã Bình Sơn và lực lượng dân quân hỗ trợ đưa cụ bà bị tai biến ở thôn Mỹ Tân đến bệnh viện, để đảm bảo an toàn vừa tránh bão, vừa chăm sóc y tế kịp thời.

Gần 30 người dân phường Quy Nhơn Nam đã đến trú tại trụ sở khu phố 8 để tránh bão. Phần lớn họ sinh sống ở khu vực gần núi Bà Hỏa, nơi có nguy cơ sạt lở cao.

Dắt theo ba cháu ngoại đến khu tập trung tránh bão, bà Phạm Thị Hoa, 48 tuổi, cho biết gia đình tám người phải chia nhau ra hai nơi trú ẩn. Chồng, hai con và một cháu khác đang ở điểm trú tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, cách đó gần một km.

Một mình đến khu tập trung tránh bão, bà Cao Thị Cảnh (75 tuổi) cho biết con trai đang ở Gia Lai, không kịp về. Hai ngày qua, bà đứng ngồi không yên, lo ngôi nhà sẽ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.

Cụ bà 90 tuổi ở vùng sạt lở phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa, được cán bộ phường đưa tới nhà văn hóa liên thôn để tránh trú.

Sáng nay, lực lượng chức năng kêu gọi 200 hộ dân ở thôn Thành Đạt (còn gọi là Xóm Núi) đi sơ tán tại nhà văn hóa liên thôn cách khu dân cư 500 m. Tổ dân phố này nằm bên sườn núi Hòn Rớ, hình thành tự phát hàng chục năm nay. Năm 2018, khu vực từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến 11 người chết và hàng chục căn nhà bị sập.