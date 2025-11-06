Đặc khu Lý Sơn bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh

Thông tin từ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lúc 13 giờ 30 ngày 6-11, cho biết khu vực đặc khu bắt đầu có mưa to, gió lớn.

Khu vực ven biển Lý Sơn có mưa nặng hạt, gió giật cấp 6-7, có lúc đạt cấp 9. Sóng biển liên tục dâng cao, bọt nước tung trắng xóa vào bờ kè, khu vực cảng.

Gió bắt đầu mạnh trên đặc khu Lý Sơn.

Nhiều người dân chủ động chằng chống nhà cửa, hạn chế ra đường. Lực lượng biên phòng, công an, quân sự, chính quyền đặc khu túc trực 100% quân số, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở.

Đến nay, chính quyền địa phương đã sơ tán 130 hộ dân ở vùng ven biển nguy hiểm, nhà không kiên cố đến nơi an toàn.

Bộ đội giúp dân chằng chống nhà cửa ở Lý Sơn

Tại khu neo trú tàu thuyền An Hải, hàng trăm tàu cá của ngư dân được neo đậu an toàn. Chính quyền địa phương tiếp tục phát cảnh báo, khuyến cáo người dân tuyệt đối không ở lại tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Hiện mưa, gió vẫn tiếp tục gia tăng, toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai của đặc khu được kích hoạt mức cao nhất để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 13.

Mưa bắt đầu to, sóng lớn ở đặc khu Lý Sơn.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết chính quyền địa phương đã sơ tán các hộ có nhà nguy cơ sập đổ đến trú xen kẽ trong các hộ có nhà kiên cố, nơi an toàn; đồng thời bố trí lực lượng, điều kiện ăn ở, hậu cần phục vụ người dân.