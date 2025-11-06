Ukraine tiết lộ điều bất ngờ về mẫu UAV Nga nặng 1 tấn tương tự “Ác điểu” MQ-9 Reaper của Mỹ

UAV Kronshtadt Orion-E do Nga phát triển được trưng bày vào năm 2019. Ảnh: Bloomberg.

Theo thông báo ngày 5/11 của Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR), UAV Orion do Tập đoàn Kronshtadt (Nga) phát triển, được thiết kế chủ yếu để giám sát trên biển và có thể mang theo tới 250 kg thuốc nổ.

Về hình dáng bên ngoài, Orion có nhiều điểm tương đồng với chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ. UAV này từng được Nga thử nghiệm trên chiến trường ở Syria và được sản xuất hàng loạt sau khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu.

Ban đầu, Orion được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu UAV chủ lực của Nga. Tuy nhiên, vai trò này nhanh chóng bị thay thế bởi phiên bản UAV tầm xa Geran-2 (Shahed-136).

Trong báo cáo công bố cùng ngày, HUR liệt kê 43 công ty Nga tham gia sản xuất các thiết bị cấu thành Orion. Cơ quan này lưu ý rằng “khoảng một phần ba trong số đó hiện chưa bị bất kỳ nước nào trong liên minh trừng phạt đưa vào danh sách cấm vận”.

Các bộ phận phức tạp hơn của Orion phần lớn do doanh nghiệp Nga chế tạo, song nền tảng công nghệ cốt lõi – đặc biệt là chip và bộ xử lý – lại có nguồn gốc từ phương Tây, chủ yếu là Mỹ.

Theo HUR, nhiều linh kiện của Motorola, AMD, Texas Instruments, Analog Devices và Maxim xuất hiện trong sơ đồ kỹ thuật của Orion.

HUR cho rằng, các biện pháp trừng phạt hiện nay vẫn chưa thể ngăn chặn hoàn toàn dòng linh kiện phương Tây lọt vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga.

Tình trạng này vốn là thách thức kéo dài đối với các nhà hoạch định chính sách tại Washington. Một báo cáo của Ủy ban Thượng viện Mỹ công bố tháng 9 năm ngoái cho biết, dù xuất khẩu chip và vi mạch sang Nga đã sụt giảm mạnh sau năm 2022, lượng hàng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng gấp đôi.

Xuất khẩu vi mạch của Mỹ sang các nước láng giềng Nga cũng tăng đột biến, xuất sang Gruzia gấp 35 lần và sang Kazakhstan nhiều gấp 1.000 lần.

Nghị sĩ Ukraine Volodymyr Ariev cho rằng, phương Tây cần tăng cường kiểm soát nguồn gốc từng linh kiện. “Hãy theo dõi các hợp đồng. Các công ty nên đánh dấu riêng cho từng sản phẩm xuất khẩu để có thể truy vết chúng khi cần thiết”, ông Ariev nói.