Bão Kalmaegi gây mưa gió lớn ở Quảng Ngãi - Gia Lai

- Bão Kalmaegi có sức gió cấp 15 trên Biển Đông (tối đa 183 km/h), giật cấp 17.

- Được đánh giá là cơn bão cường độ mạnh hiếm gặp trong tháng 11.

- Khi vào sát bờ và đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai, sức gió còn khoảng cấp 12 (tối đa 133 km/h), giật cấp 15.

- Bão sẽ gây mưa rất lớn, nhiều nơi 200-400 mm, khu vực riêng lẻ có thể trên 600 mm.

- Khi quét qua Philippines, bão đã gây thiệt hại lớn với 140 người chết, nhiều khu dân cư bị nhấn chìm.

Sóng cao hơn 4 m ở biển Sa Huỳnh, nơi dự kiến tâm bão quét qua.