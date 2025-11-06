Bão Kalmaegi gây mưa gió lớn ở Quảng Ngãi - Gia Lai
16h30 ngày 6/11, bão Kalmaegi bắt đầu ảnh hưởng khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai gây mưa lớn, gió giật mạnh, sóng biển cao 2-5 m.
- Bão Kalmaegi có sức gió cấp 15 trên Biển Đông (tối đa 183 km/h), giật cấp 17.
- Được đánh giá là cơn bão cường độ mạnh hiếm gặp trong tháng 11.
- Khi vào sát bờ và đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai, sức gió còn khoảng cấp 12 (tối đa 133 km/h), giật cấp 15.
- Bão sẽ gây mưa rất lớn, nhiều nơi 200-400 mm, khu vực riêng lẻ có thể trên 600 mm.
- Khi quét qua Philippines, bão đã gây thiệt hại lớn với 140 người chết, nhiều khu dân cư bị nhấn chìm.
Sóng cao hơn 4 m ở biển Sa Huỳnh, nơi dự kiến tâm bão quét qua.
Mưa lớn và gió giật mạnh từng cơn ở khu vực ven biển Đà Nẵng khiến nhiều cột sóng cao khoảng 3 m liên tiếp xô vào bờ. Chính quyền trước đó đã khuyến cáo người dân không ra biển, tuy nhiên một số thanh, thiếu niên vẫn ra khu vực này dạo chơi.
Một số thanh, thiếu niên ra khu vực ven biển dạo chơi dù gió lớn. Ảnh: Nguyễn Đông
Trên các tuyến ven biển như Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Hoàng Sa..., nhiều khách sạn đã dùng ván ép khổ lớn gia cố cửa chính nhằm chống gió bão; nhiều hàng quán cũng tạm ngừng bán. Lưu lượng xe qua trên các tuyến đường này cũng giảm nhiều so với thường ngày, đặc biệt trên các cầu bắc qua sông Hàn do gió giật mạnh.
Sóng cao hơn 3 m ở biển Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Gió ở Sa Huỳnh mạnh lên dữ dội từ hơn 16h, sóng đánh cao hơn 4 m. Người dân tranh thủ những phút trước khi bão vào chằng chống nhà cửa.
Người dân ở Sa Huỳnh chằng chống nhà cửa trước khi bão vào. Ảnh: Thanh Tùng
Sóng đánh cao hơn 4m ở biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Tùng
Phường Quy Nhơn (Gia Lai) mất điện diện rộng sau khi người dân nghe tiếng nổ lớn tại trạm điện trên đường.
Anh Phùng Minh Chính, phường Quy Nhơn Tây cho biết, chung cư nơi anh ở thông báo điện sẽ cúp lúc 18h, chưa có thông lại có điện lại.
Trong khi đó, một số nhà dân ở xã Phù Mỹ Đông, bị gió mạnh làm tốc mái.
Sau lệnh cấm ra đường, lúc 16h15 đường phố Quy Nhơn, tỉnh Gia lai vắng lặng. Trời tiếp tục mưa, gió mỗi lúc một lớn.
Đường An Dương Vương - nơi tập trung nhiều khách sạn ở Quy Nhơn vắng người sau lệnh cấm ra đường. Ảnh: Minh Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu thực hiện lệnh cấm người dân ra khỏi nhà từ lúc 15h30, còn xe cộ dừng lưu thông trên đường lúc 17h hôm nay để đảm bảo an toàn.
"Đây là cơn bão rất lớn, có thể vượt xa dự đoán, vì vậy phải tập trung bảo vệ tính mạng người dân", ông Tuấn nói tại cuộc họp ứng phó bão Kalmaegi với các phường, xã, đồng thời yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, tập trung vùng biển, vùng ngập lụt, vùng sạt lở. Kiên quyết không cho người dân ở tàu thuyền.
Khu vực Quy Nhơn, Gia Lai đã có gió cấp 8, sóng biển dâng cuồn cuộn. Ảnh:Minh Hoàng
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, lúc 16h tâm bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 90 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17.
Hình ảnh vệ tinh cơn bão lúc 16h hôm nay. Ảnh: NCHMF
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25-30 km/h. Như vậy, từ chiều tối đến đêm nay, bão đổ bộ Quảng Ngãi và Gia Lai. So với dự báo chiều qua, bão đổ bộ sớm hơn khoảng 4 tiếng do đi nhanh hơn.
