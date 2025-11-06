Bão số 13 đã mạnh lên cấp 15, gần cấp siêu bão

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, bão số 15 đã mạnh lên cấp 15 (167-183km/h), giật cấp 17.

Lúc 9 giờ sáng 6-11, tâm bão đang ở khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông. Bão đang cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.

Tốc độ di chuyển của bão đang chậm lại so với sáng sớm nay nhưng vẫn rất nhanh. Bão đang đi với tốc độ 20-25km/h, đổi sang hướng Tây.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cho biết, đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, cường độ rất lớn và rất mạnh trên khu vực Biển Đông. Khi tiến vào đất liền, bão có thể vẫn giữ cường độ mạnh. Thời điểm bão có khả năng ảnh hưởng, tác động vào đất liền là từ tối đến đêm mai, 6-11.

Lúc 9 giờ sáng nay, bão số 13 đang ở cấp 15, giật cấp 17. Đây là cấp bão rất mạnh, sát với cấp siêu bão.

Dự báo chiều tối nay, bão vào đến vùng ven biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk với cường độ rất mạnh, cấp 13-14, giật cấp 17. Sau đó bão đi sâu vào đất liền khu vực này.

Vùng nguy hiểm trong những giờ tới: Vĩ tuyến 11,50N-16,00N; Phía Tây kinh tuyến 114,50E.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Dự báo do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3,0-6,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7,0-9,0m; biển động dữ dội.

Cảnh báo khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Từ chiều ngày nay, trên đất liền từ Nam Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai), giật cấp 14-15.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP. Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm nay

Từ tối và đêm nay, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 6 đến ngày 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến ngày 8-11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.