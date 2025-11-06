Gia Lai cấm người dân ra khỏi nhà

Yêu cầu được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đưa ra tại cuộc họp với các xã phường để ứng phó bão Kalmaegi, chiều 6/11.

"Đây là cơn bão rất lớn, có thể vượt xa dự đoán, vì vậy phải tập trung bảo vệ tính mạng người dân", ông Tuấn nói và yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, tập trung vùng biển, vùng ngập lụt, vùng sạt lở. Kiên quyết không cho người dân ở tàu thuyền.

Khu vực Quy Nhơn, Gia Lai đã có gió cấp 8, sóng biển dâng cuồn cuộn. Ảnh: Minh Hoàng

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu không chỉ địa bàn vùng Bình Định cũ mà vùng Gia Lai cũ phải tập trung, không chủ quan. Trong các địa phương ven biển, ông Tuấn nhận định địa bàn Phù Mỹ rất đáng lo ngại.

"Chúng ta cần tập trung, từ đây đến chiều vẫn còn thời gian. Vì bão vào ban đêm, có thể mạnh hơn thông tin dự báo, nên phải làm chắc nhất có thể", ông Tuấn yêu cầu.

Tại cuộc họp, thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai để xuất phải phối hợp thêm với các tỉnh lân cận thực hiện lệnh cấm trên để tránh cục bộ; đồng thời, cần liên hệ các đơn vị đường sắt tạm ngừng chạy tàu trong lúc bão.

Người dân ven biển Quy Nhơn chằng chống cửa để hạn chế thiệt hại do bão. Ảnh: Trần Hóa

Trên đất liền, từ sáng, các tỉnh Đăk Lăk, Quy Nhơn, Quảng Ngãi đã có mưa diện rộng, trời âm u. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, kèm gió rít mạnh khi về chiều. Đa số hàng quán, cửa hàng, dịch vụ đã đóng cửa để tránh bão. Đường phố thưa người qua lại. Đến 15h, các bờ biển đã có sóng dồn dập cao 2-5 m.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, lúc 14h tâm bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25-30 km/h. Như vậy, từ chiều tối đến đêm nay, bão đổ bộ Quảng Ngãi và Gia Lai. So với dự báo chiều qua, bão đổ bộ sớm hơn khoảng 4 tiếng do đi nhanh hơn.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định phía đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của bão Kalmaegi, gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16.

"Sức gió này hoàn toàn phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố. Khu vực phía tây của các tỉnh nói trên cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11", Cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo và nhấn mạnh khoảng thời gian gió mạnh nhất từ 17h hôm nay đến 4h ngày mai.