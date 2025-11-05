Những cơn bão trong lịch sử có đường đi và kịch bản giống với bão số 13

Những cơn bão có đường đi tương tự bão số 13

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối 01/11, một áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông, miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Kalmaegi, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h

Tối ngày 3/11, bão Kalmaegi mạnh lên cấp 13, giật cấp 15, đổ bộ vào khu vực miền Trung của Philippines. Lúc 5 giờ sáng ngày 5/11 bão Kalmaegi vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Pa-la-oan của Philippin và đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Giữa của Biển Đông-cơn bão số 13, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo khoảng chiều ngày 6/11 bão đi vào khu vực vùng biển Tp. Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Dự báo khoảng chiều ngày 6/11 bão đi vào khu vực vùng biển Tp. Đà Nẵng, Khánh Hòa; khoảng đêm 6/11 (sau 21h) đến sáng sớm ngày 7/11 bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy rất nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên sau khi vào Biển Đông.

Dự báo của quốc tế và Việt Nam tương đối đồng nhất về quỹ đạo và cường độ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã có trao đổi thảo luận dự báo với Cục Khí tượng Nhật Bản, Cục Khí tượng Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Cơ quan Thời tiết Weathernews của Nhật Bản.

Theo cơ quan khí tượng, bão số 13 có nhiều điểm tương đồng với một số cơn bão trong lịch sử. Cơn bão số 12- Damrey năm 2017 đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Cường độ của bão khi đổ bộ vào mạnh cấp 9, ở Khánh Hòa có gió giật mạnh cấp 12 - 13, ở Gia Lai và Đắk Lắk( Bình Định, Phú Yên cũ), Lâm Đồng có gió giật mạnh cấp 10 – 11. Lượng mưa phổ biến trên khu vực Huế - Khánh Hòa khoảng 150 - 250mm, Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 80 - 150mm một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam) 280mm; Ba Tơ 338mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382mm; An Nhơn 296mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295mm; An Khê 266mm; Krông Pa (Gia Lai) 237mm;…

Bão số 9- Molave năm 2020 Đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi- Đà Nẵng, cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Bão gây mưa lớn 150-400mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được mưa trên 550mm.

Dự báo tác động của bão số 13 (Kalmaegi)

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội. Cần lưu ý các tác động trên đặc khu Trường Sa và các công trình biển.

Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ Tp. Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Vùng ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão cao 6,0-8,0m, biển động dữ dội. Cần lưu ý gió rất mạnh ở đặc khu Lý Sơn.

Từ chiều tối ngày 6/11, khu vực ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao 0,3-0,6m, kèm theo sóng lớn và đang trong kỳ triều cao nên có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Thời gian gió mạnh nhất từ tối 6/11 đến sáng 7/11.

Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Hiện nay không khí lạnh đang suy yếu, các ngày 6-7/11 chưa có dấu hiệu tăng cường trở lại, thời gian này hoạt động của đới gió đông không mạnh (do tác động của cơn bão rất mạnh mới xuất hiện ở Đông Philipin) nên đợt mưa này chủ yếu do hoàn lưu của bão số 13.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Do ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 13, các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới; trong đó mức lũ và ngập lụt trên các hệ thống sông ở Huế, Đà Nẵng khả năng cao không nghiêm trọng như đợt lũ vừa qua.

Kalmaegi là cơn bão thứ 13 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó từ đầu năm đến nay vùng biển này trải qua 12 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.