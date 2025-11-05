Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát chiều 5/11, buổi sáng Trung ương họp tại hội trường, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành chương trình làm việc. Trung ương tiến hành các bước giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa tới.

Buổi chiều, Trung ương tiếp tục nội dung về công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội 14. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; dự thảo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13; cùng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Trung ương cũng bầu ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; thực hiện quy trình giới thiệu một số chức danh như Phó chủ tịch Quốc hội khóa 15, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 để Bộ Chính trị giới thiệu bầu theo quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị Trung ương 14, sáng 5/11. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhân sự giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 là công việc đặc biệt hệ trọng, là "cốt lõi của cốt lõi" vì mọi việc đều quyết định bởi con người. Việc lựa chọn nhân sự cho Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để dẫn dắt, triển khai những mục tiêu rất cao, rất quyết liệt của phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng và chính xác.

Tổng Bí thư yêu cầu lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư; họ phải hội đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính, nêu gương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết. Đồng thời, họ cần có tầm nhìn chiến lược sắc bén và năng lực tổ chức để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập hợp sức mạnh. Quan trọng hơn, nhân sự phải có năng lực tổ chức thực thi: thiết kế mục tiêu rõ ràng, xác lập trách nhiệm cá nhân, đo lường bằng dữ liệu, đưa quyết sách "đi đến cùng" với kỷ luật công vụ cao.

Trong kỷ nguyên số, Tổng Bí thư cho rằng tiêu chí không thể thiếu là năng lực số, tư duy dữ liệu, hiểu biết sâu về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quản trị rủi ro và khả năng điều phối liên ngành, liên vùng, liên cấp. Người lãnh đạo cần biết huy động nguồn lực xã hội, thiết kế quan hệ đối tác công - tư, tạo lập niềm tin thị trường; có khả năng hội nhập quốc tế, ngoại ngữ, văn hóa đối thoại để mở rộng không gian phát triển.

Ông cũng yêu cầu đề cao chất lượng, hiệu quả và sự cống hiến, ưu tiên những cán bộ có công trình, dự án tạo tác động rõ rệt; có năng lực xử lý tình huống trong khủng hoảng như thiên tai, dịch bệnh, tài chính hay an ninh phi truyền thống; quyết đoán nhưng biết lắng nghe phản biện, dựa vào dân, vì dân. Người được lựa chọn giới thiệu là người phù hợp nhất với mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, có độ tin cậy cao, sức bền chịu áp lực, ý chí cải cách, khả năng chuyển nguồn lực thành động lực, biến tiềm năng thành tốc độ tăng trưởng hai con số để đất nước tiến tới hai mục tiêu 100 năm.

Theo Tổng Bí thư, bên cạnh các tiêu chuẩn chung đã được quán triệt trong các quy định của Đảng, cần đặc biệt quan tâm tới năm "điểm cộng". Đó là: có tầm nhìn chiến lược quốc gia, giữ được tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo; có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả đo đếm được; và có đủ sức bền tinh thần và thể chất để chịu áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ 14 và các nhiệm kỳ tiếp theo.