Bão di chuyển quá nhanh, đêm nay đỉnh điểm mưa to gió lớn

Vùng gió mạnh suốt từ Nam Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa

Vào 6h sáng nay, tâm bão chỉ còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 360km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Như vậy, bão chưa có dấu hiệu suy yếu.

Trong hôm nay, bão tiếp tục di chuyển với tốc độ rất nhanh, khoảng 25-30km/h theo hướng tây tây bắc và chưa có dấu hiệu suy yếu. Đến 16h chiều nay, khi chỉ còn cách bờ biển Quy Nhơn 120km về phía đông, bão vẫn mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Trong tối và đêm nay, bão tiếp tục di chuyển rất nhanh, đổ bộ vào khu vực đất liền nước ta với cường độ rất mạnh, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.

Về cường độ, bão Kalmaegi được nhận định là cơn bão mạnh nhất đổ bộ nước ta từ đầu năm với vùng gió mạnh trên cấp 6 rất rộng lớn, kéo dài từ Nam Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa. Dự báo khi đi rất sâu vào đất liền, áp sát biên giới Việt - Lào vào rạng sáng ngày mai (7/11), bão vẫn mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Bão Kalmaegi có thể đổ bộ đất liền nước ta với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Ngay từ sáng nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m biển động dữ dội.

Trên đất liền, gió mạnh bắt đầu xuất hiện từ chiều tối nay, đạt đỉnh điểm trong đêm nay và rạng sáng mai. Khu vực hứng chịu gió mạnh nhất là phía đông của Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) với cường độ cấp 10- 12, giật cấp 14 -15. Khu vực phía tây của hai tỉnh này cũng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Khu vực Nam Đà Nẵng và phía đông của Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực Nam Quảng Trị, Bắc Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Lũ có thể lên trên báo động 3 ở nhiều sông

Bão Kalmaegi và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn kéo dài suốt từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng, thời gian mưa tập trung trong hai ngày 6-7/11, riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa trong hai ngày 7-8/11.

Vùng tâm mưa tập trung từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm trong hai ngày 6-7/11. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng thời gian này mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi mưa rất to trên 450mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Riêng tại Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, từ ngày 7-8/11, hoàn lưu bão gây mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ảnh vệ tinh chụp bão Kalmaegi lúc 6h sáng nay.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức BĐ2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.

Ngoài ra, khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk trong chiều nay có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m. Nước biển dâng kèm theo sóng lớn có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, gây sóng tràn đê - đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Cơ quan khí tượng cũng đặc biệt lưu ý khả năng xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ có thể gây thiệt hại rất lớn như từng xảy ra với cơn bão số 3, bão số 5 và bão số 10 trong năm nay.