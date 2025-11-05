Bão số 13 đã vào Biển Đông, giật cấp 16, khu vực ven biển nước dâng cao đến 6m

Bão giật cấp 16 trên Biển Đông

Sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Đến 4 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm, cường độ đạt cấp 14, giật cấp 17.

Bão Kalmaegi đã vào Biển Đông sáng nay.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 10,0 đến 14,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Đến 4 giờ ngày 7/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Cường độ suy yếu dần, còn cấp 9-10, giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trong giai đoạn này nằm từ vĩ tuyến 10,5 đến 15,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 áp dụng cho khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm huyện đảo Lý Sơn), và đất liền phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 áp dụng cho khu vực ven biển từ nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, cũng như phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ Tp. Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão cao 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Từ chiều tối ngày 06/11, khu vực ven biển từ Tp. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối ngày 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13

Tối 4/11, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi khẩn cấp.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa, lũ lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề.

Đối với tuyến biển, các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về phạm vi, cường độ của bão để khẩn trương di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn sớm hơn so với bình thường. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 10,0-14,0N; phía Đông kinh tuyến 114,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các tỉnh, thành phố tổ chức sắp xếp, quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú; tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc về người; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

Căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây và khẩn trương di dời người dân trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, vùng thấp trũng.

Các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đang khắc phục hậu quả thiên tai bị thiệt hại nặng nề thời gian qua.

Các tỉnh, thành phố cũng khẩn trương hoàn thành chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; có biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực và viễn thông, đảm bảo duy trì hoạt động trong mọi tình huống.g, khu vực nguy cơ cao ngập sâu đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; sớm có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học trước khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão;

Khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, nhất các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do mưa lớn trong khu vực trong thời gian vừa qua; chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các tỉnh trọng tâm bão đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk...

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ.