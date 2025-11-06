Thông tin mới về vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Mỹ

Ông Todd Inman, thành viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ

“Chúng tôi đã xác định được máy ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay”, ông Inman phát biểu tại cuộc họp báo hôm 5-11. Các chuyên gia cho biết việc tìm thấy các hộp đen có ý nghĩa rất quan trọng, vì chúng có thể cung cấp manh mối tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay.

“Khi chuyển những hộp đen này đến phòng thí nghiệm ở Washington D.C, chúng tôi có thể đọc được chính xác dữ liệu liên quan, và đó sẽ là một thông tin hữu ích thực sự giúp chúng tôi hiểu được điều gì đã xảy ra”, ông Inman nói.

Trước đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận chuyến bay số hiệu 2976 của UPS đã bị rơi ngay sau khi cất cánh vào ngày 4-11. Máy bay gặp nạn là 1 chiếc McDonnell Douglas MD-11.

FAA cho biết máy bay khởi hành từ Louisville vào khoảng 17h15 (giờ địa phương) chiều 4-11 và đang trên hành trình đến Sân bay Quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu thì xảy ra tai nạn gần Sân bay Quốc tế Louisville Muhammad Ali. Đây là một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa tấp nập nhất tại Mỹ và là cơ sở trung tâm cho hoạt động vận chuyển toàn cầu Worldport của UPS.

Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn máy bay

Giới chức cho biết đến nay đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đồng thời cảnh báo số người chết có thể tiếp tục tăng lên. Thị trưởng Louisville Craig Greenberg nói rằng, trong số 12 nạn nhân, 3 người có thể là 3 thành viên phi hành đoàn có mặt trên khoang khi máy bay gặp nạn, 9 người còn lại vẫn chưa được xác định danh tính.

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear đã ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia để nhanh chóng giải phóng nguồn lực.

Dữ liệu từ trang chuyên theo dõi các chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc MD-11 đạt độ cao khoảng 53m với tốc độ 340 km/h trước khi đột ngột lao xuống. Boeing - đơn vị sở hữu dòng máy bay MD-11 sau khi sáp nhập với McDonnell Douglas - cho biết sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc điều tra. Được biết, chiếc MD-11 vừa gặp nạn được sản xuất năm 1991 và gia nhập đội bay UPS từ năm 2006.

Theo trang web của Sân bay Quốc tế Louisville Muhammad Ali, các chuyến bay chở khách đến và đi từ sân bay này hiện đang được nối lại, nhưng bị cản trở bởi lượng lớn các chuyến bay bị trì hoãn từ tối 4-11 và hiện chỉ có 1 đường băng đang hoạt động.