Loạt yếu tố khiến bão số 13 Kalmaegi có cường độ rất mạnh

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Pa-la-oan (Philippines) và đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa của Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo khoảng chiều mai (6/11), bão đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Khoảng đêm 6/11 (sau 21h) đến sáng sớm 7/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Hướng di chuyển và cường độ bão số 13, cập nhật sáng 5/11. Nguồn: NCHMF

Theo các chuyên gia khí tượng, đặc điểm của bão số 13 là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy, nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên sau khi vào Biển Đông.

Hiện nay, dự báo của quốc tế và Việt Nam tương đối đồng nhất về quỹ đạo và cường độ.

Gió rất mạnh ở đặc khu Lý Sơn

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m. Biển động dữ dội.

“Cần lưu ý các tác động trên đặc khu Trường Sa và các công trình biển”, cơ quan khí tượng nhấn mạnh.

Đồng thời, từ gần sáng 6/11, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17.

Vùng ven biển từ Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m, biển động dữ dội. Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió rất mạnh ở đặc khu Lý Sơn.

Ảnh vệ tinh vị trí bão số 13 lúc 9h sáng 5/11. Nguồn: NCHMF

Từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao 0,3-0,6m, kèm theo sóng lớn và đang trong kỳ triều cao nên có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Gió mạnh đến cấp 10-12 ở phía Đông tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Cũng do ảnh hưởng của bão số 13, từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Thời gian gió mạnh nhất từ tối 6/11 đến sáng 7/11.

Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Mưa lớn khắp miền Trung, Tây Nguyên

Hiện nay, không khí lạnh đang suy yếu, các ngày 6-7/11 chưa có dấu hiệu tăng cường trở lại. Thời gian này, hoạt động của đới gió Đông không mạnh (do tác động của cơn bão rất mạnh mới xuất hiện ở Đông Philippines) nên đợt mưa này chủ yếu do hoàn lưu của bão số 13.

Cụ thể, từ 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Từ 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 13, các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới; trong đó mức lũ và ngập lụt trên các hệ thống sông ở Huế, Đà Nẵng khả năng cao, nhưng không nghiêm trọng như đợt lũ vừa qua.

Trong đó, một số sông có thể lên trên báo động (BĐ) 3 như: sông Bồ, Hương (Huế) đạt BĐ2–BĐ3 và trên BĐ3; sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; sông Trà Khúc, Vệ (Quảng Ngãi) BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Đồng thời, sông An Lão, Lại Giang (Gia Lai) cũng lên trên BĐ2; Kôn lên mức BĐ2-BĐ3; Sê San lên trên BĐ2; ở Đắk Lắk: sông Ba lên mức BĐ2-BĐ3; sông Kỳ Lộ lên trên BĐ3, Srepok BĐ2-BĐ3.