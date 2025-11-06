Ukraine “mở đường máu” rút khỏi Pokrovsk dưới mưa đạn Nga

Các thành viên thuộc Trung đoàn Tấn công Độc lập số 425 của quân đội Ukraine Ảnh: Euromaidan Press.

Khi một đại đội thuộc Trung đoàn 425 treo quốc kỳ Ukraine lên tòa thị chính gần trung tâm Pokrovsk hôm 5/11, nhiều người tưởng rằng đây là dấu hiệu của cuộc phản công. Nhưng thực tế, đó chỉ là động thái nghi binh nhằm yểm trợ cho các đơn vị khác rút lui, tờ Euromaidan Press của Ukraine đưa tin.

Những binh sĩ sống sót của các lữ đoàn Jaeger 68 và Cơ giới 155 đang cố thoát khỏi đống đổ nát của Pokrovsk để rút về tuyến phòng thủ mới ở phía bắc. Để mở lối thoát, Ukraine đã điều vào thành phố một số đơn vị tinh nhuệ quy mô nhỏ – trong đó có đại đội thuộc Trung đoàn số 425, đại đội của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 và 3 nhóm đặc nhiệm.

Những lực lượng này chỉ vài trăm người, trang bị nhẹ, nhưng được giao nhiệm vụ cực kỳ khó: giữ cửa thoát hiểm rộng khoảng 3 km giữa thành phố Pokrovsk và Myrnohrad, hành lang duy nhất mà quân Ukraine còn có thể rút qua.

“Trận đánh ở Pokrovsk đang đi đến hồi kết”, nhà quan sát quân sự Thorkill nhận định, theo Euromaidan Press.

Michael Kofman chuyên gia thuộc Viện Carnegie có trụ sở ở Washignton D.C (Mỹ), nói tình cảnh hiện nay là tất yếu vì cố bám trụ ở Pokrovsk “đã không còn thuận lợi cho Ukraine”.

Ông Kofman cho biết trong tháng qua, quân đội Nga liên tục xâm nhập từ hướng nam và từng bước siết chặt vòng vây. Thời tiết xấu khiến phòng tuyến Ukraine mỏng đi, trong khi lại giúp Nga đưa thêm lực lượng vào thành phố.

Quân đội Nga kiểm soát hầu như hoàn toàn Pokrovsk, cũng như bao vây thành phố Myrnohrad lân cận. Ảnh: Suriyak/X.

Các đội vận hành máy bay không người lái (UAV) của Nga hiện gần như kiểm soát hoàn toàn bầu trời và các tuyến đường dẫn ra khỏi Pokrosvk. “Khoảng trống 3 km” còn lại giữa hai mũi tấn công Nga nay bị máy bay không người lái mang thuốc nổ tuần tra liên tục và có thể bị khép lại bất cứ lúc nào.

Để trì hoãn điều đó, các đơn vị tinh nhuệ Ukraine buộc phải chiến đấu cầm chân đối phương, tạo thời gian cho các đồng đội tháo chạy. “Những đơn vị tan tác” của hai lữ đoàn chủ lực bắt đầu rời thành phố trong đêm ngày 27/10, theo Thorkill. Nhiều người phải bỏ lại xe, đi bộ qua ruộng dưới mưa bom của máy bay không người lái và bom chùm. Không ít người đã ngã xuống, song nhiều người khác đã thoát được ra ngoài.

Dù vậy, một số binh sĩ vẫn mắc kẹt ở khu trung tâm và phía nam Pokrovsk, nơi giao tranh diễn ra hỗn loạn. Theo Thorkill, họ “đã bị cô lập”. Việc các thành viên của Trung đoàn số 425 xuất hiện ở trung tâm Pokrovsk được cho là nhằm giải cứu những nhóm còn kẹt lại.

Khi Ukraine vừa đánh vừa rút, giới quan sát cho rằng số phận của Pokrovsk và thị trấn lân cận Myrnohrad gần như đã được định đoạt.

Sau khi hai đô thị thất thủ, tuyến phòng thủ Ukraine sẽ dịch lên vài cây số về phía bắc, sang vùng làng mạc trống trải. Trước mắt, nhiệm vụ của Ukraine sắp tới là cản bước tiến của Nga ở thành phố Kostyantynivka, cũng thuộc vùng Donetsk.