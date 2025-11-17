Bangkok bác tin sắp tấn công Campuchia; Ông Hun Sen lên tiếng vụ đóng cửa biên giới

Tình hình căng thẳng Thái Lan-Campuchia ngày 17-11 có diễn biến mới khi quân đội Thái Lan bác tin sẽ tấn công Campuchia vào ngày 18-11, trong khi Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tuyên bố Phnom Penh chỉ muốn hòa bình.

Quân đội Thái Lan bác tin chuẩn bị tấn công Campuchia

Ngày 17-11, Đại tá Richa Suksuwanon - phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan - phủ nhận một bản tin của truyền thông Campuchia cáo buộc rằng lực lượng Thái Lan đang chuẩn bị tấn công tỉnh Pursat, theo tờ The Nation.

Đại tá Richa Suksuwanon - phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan. Ảnh: THE NATION

Ông Richa nói rằng thông tin này hoàn toàn sai sự thật và kêu gọi người dân không tin vào những bản tin như vậy, đồng thời nhấn mạnh rằng các cập nhật chính thức chỉ nên được theo dõi thông qua các kênh truyền thông đã được xác minh của quân đội Thái Lan.

Trước đó, truyền thông Campuchia như tờ Fresh News, Khmer Times dẫn nguồn tin rằng quân đội Thái Lan đang chuẩn bị các cuộc tấn công phối hợp nhắm vào khu vực Thmor Da và O’Phluk Domrey ở tỉnh Pursat vào ngày 18-11.

Tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia nóng trở lại gần đây sau khi Bangkok hôm 10-11 đình chỉ thỏa thuận hoà bình với Phnom Penh và kế hoạch thả 18 binh sĩ Campuchia đang bị phía Bangkok giam giữ.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Thái Lan tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Cherdchai Chaivaivid đã gửi một lá thư tới Hội đồng Bảo an LHQ về những diễn biến căng thẳng gần đây tại biên giới Thái Lan-Campuchia, tờ Bangkok Post đưa tin ngày 17-11.

Trong thư (đề ngày 14-11), Đại sứ Cherdchai cho biết Thái Lan và Campuchia đã ký kết Tuyên bố chung về tiến trình hòa bình tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26-10, nhưng vào ngày 10-11, binh lính Thái Lan đã bị thương do mìn được cho là do Campuchia đặt khi đang tuần tra biên giới.

Vụ nổ mìn đã khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương nặng. Một người trong số họ bị mất chân phải.

Kể từ ngày 16 -7, "7 vụ nổ mìn, bao gồm vụ việc nêu trên, đã gây ra thương tật vĩnh viễn cho 7 binh sĩ, mỗi người mất một chân" - Đại sứ Thái Lan viết trong thư.

Ông Cherdchai cũng đề cập việc binh lính Campuchia nổ súng vào binh lính Thái Lan tại làng Ban Nong Ya Kaew, tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan vào tối 12-11.

"Thái Lan kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc giục Campuchia chịu trách nhiệm hoàn toàn, đồng thời chấm dứt mọi hành vi thù địch và khiêu khích gây tổn hại cho người dân Thái Lan…” - theo nội dung lá thư.

Ông Hun Sen: Campuchia chưa bao giờ yêu cầu Thái Lan mở lại biên giới

Sáng 17-11, tại lễ khai mạc Đại hội đồng Tăng lữ Phật giáo lần thứ 33, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cáo buộc các động thái của Thái Lan tại làng Prey Chan là một hành động khiêu khích có chủ đích nhằm gây ra xung đột vũ trang, theo Khmer Times.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: KHMER TIMES

Ông Hun Sen nói thêm rằng chính phủ Campuchia đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang không trả đũa vì lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình đã được ký kết.

“Campuchia không sợ xung đột vũ trang vì mục đích tự vệ, nhưng Campuchia tin rằng nếu giao tranh nổ ra, nhiều thường dân sẽ phải chịu thiệt hại” - ông Hun Sen nói.

Chủ tịch Thượng viện Hun Sen tuyên bố Campuchia chỉ muốn hòa bình.

“Chúng tôi không có lý do gì để tấn công bất kỳ quốc gia nào, vậy mà họ vẫn cáo buộc Campuchia là nước tấn công trước” - ông Hun Sen nói thêm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen tái khẳng định Campuchia chưa bao giờ yêu cầu Thái Lan mở lại biên giới đất liền kể từ khi Thái Lan đơn phương đóng cửa vào tháng 6.

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng ngay cả khi biên giới bị đóng cửa trong 100 năm, Campuchia cũng sẽ không sụp đổ và sẽ không có bất kỳ yêu cầu hay nhượng bộ nào dành cho Thái Lan. Ông Hun Sen lưu ý rằng thông điệp này cần được truyền đạt rõ ràng đến giới lãnh đạo Thái Lan, cả dân sự lẫn quân sự, để họ hiểu được lập trường của Campuchia.

"Chính Thái Lan đã đóng cửa khẩu, nên Thái Lan có trách nhiệm mở lại cửa khẩu" - ông Hun Sen lưu ý, đồng thời kêu gọi Campuchia thúc đẩy sản xuất trong nước và tìm kiếm các thị trường thay thế để giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Thái Lan.