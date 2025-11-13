Campuchia, Thái Lan tranh cãi về nguyên nhân vụ đấu súng ở biên giới

Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan bất ngờ bùng lên ngày 12/11, khi một cuộc đấu súng diễn ra ở khu vực biên giới tranh chấp sau nhiều tuần yên tĩnh. Quân đội hai bên sau đó đều lên tiếng cáo buộc đối phương nổ súng trước.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 13/11 cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 15h50 ngày 12/11, khi ba người dân nước này đi dọc bờ kè ở xã O Bei Chan, huyện Ou Chrov, tỉnh Banteay Meanchey. Một số nhân viên an ninh Campuchia không vũ trang ngồi cách ba người nói trên khoảng 10 m.

"Một lúc sau, các nhân viên an ninh nghe thấy tiếng súng nổ từ phía Thái Lan nhằm vào ba thường dân Campuchia, khiến hai người bị thương", Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết. "Khi lực lượng Campuchia tiến vào giải cứu người dân bị thương, binh sĩ Thái Lan tiếp tục bắn vào họ".

Vị trí xã O Bei Chan, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google

Campuchia cáo buộc Thái Lan sau đó tiếp tục bắn vào các khu vực lân cận nơi có dân thường, khiến tổng cộng ba người bị thương và một người thiệt mạng. Binh sĩ Thái Lan ngừng nổ súng vào khoảng 16h20. Tuy nhiên, vào lúc 17h54, lính Thái Lan bắn năm phát súng về phía binh sĩ Campuchia.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết quân đội nước này không bắn trả, tuân thủ yêu cầu kiềm chế tối đa và các thỏa thuận đạt được trước đó. Cơ quan này chỉ trích vụ nổ súng là "hành động sử dụng vũ lực vô cớ", khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Thiếu tướng Winthai Suwaree, phát ngôn viên lục quân Thái Lan, sau đó bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia, cho rằng đây là "thông tin sai lệch".

Tướng Winthai nói rằng binh sĩ Campuchia đã nổ súng trước, nhằm vào lính Thái Lan ở gần làng Nong Ya Kaew, huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo. Binh sĩ Thái Lan đã ẩn nấp và bắn trả vào vị trí lính Campuchia nổ súng.

Thái Lan tuyên bố quân đội nước này chỉ sử dụng vũ lực ở mức độ cần thiết theo quy tắc giao chiến để bảo vệ chủ quyền và an toàn của binh sĩ, khẳng định không gây ảnh hưởng đến khu vực dân sự.

Binh sĩ Campuchia chở người dân rời một ngôi làng gần biên giới với Thái Lan ngày 12/11. Ảnh: AFP

Theo quân đội Thái Lan, việc nổ súng là biện pháp cuối cùng trong tình huống này và họ ngừng bắn ngay lập tức "khi mối đe dọa từ Campuchia lắng xuống". Quân đội Thái Lan cũng cáo buộc binh sĩ Campuchia sử dụng dân thường làm lá chắn sống khi khai hỏa từ khu dân cư, vi phạm nguyên tắc nhân đạo.

Vụ nổ súng xảy ra một ngày sau khi Thái Lan tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia, cáo buộc nước láng giềng không tuân thủ thỏa thuận, gài mìn mới tại khu vực biên giới khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương. Campuchia bác bỏ, cho rằng đó là mìn còn sót lại từ các cuộc xung đột trước đây.

Campuchia - Thái Lan ngày 16/10 ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 ngày hồi tháng 7. Tổng thống Trump trước đó đã gây sức ép để hai bên ký thỏa thuận, đe dọa sẽ áp thuế trừng phạt nếu hai nước không ngừng bắn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm qua nói rằng Campuchia đã bỏ lỡ cơ hội tái thiết hòa bình khi không tuân thủ tuyên bố chung giữa hai nước và Bangkok sẽ không nối lại đàm phán hòa bình với Phnom Penh.

Ông Anutin cũng tuyên bố không e ngại sức ép thuế quan từ phía Mỹ, thêm rằng Bộ Ngoại giao Thái Lan đang trong quá trình thông báo chính thức tới Tổng thống Trump rằng thỏa thuận hòa bình với Campuchia đã bị đình chỉ.