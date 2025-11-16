Bangkok lên tiếng việc Mỹ ngưng đàm phán thương mại do căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Ngày 15-11, người phát ngôn chính phủ Thái Lan - ông Siripong Angkasakulkiat nói rằng Thái Lan sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về thuế đối ứng với Mỹ, đồng thời khẳng định các cuộc thảo luận này sẽ được tách biệt khỏi những vấn đề liên quan tranh chấp biên giới với Campuchia, theo tờ Nation.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Đại diện Thương mại Mỹ đã gửi thư thông báo với Thái Lan về quyết định tạm thời đình chỉ các cuộc đàm phán về thuế. Các cuộc thảo luận sẽ chỉ được nối lại khi Thái Lan cam kết hoàn toàn với Tuyên bố Chung đã ký tại Malaysia vào ngày 26-10.

Chính phủ Thái Lan bày tỏ thất vọng, nhấn mạnh rằng các vấn đề an ninh với Campuchia là vấn đề song phương và cần được xem xét tách biệt khỏi thương mại, vốn là lợi ích chung giữa Thái Lan và Mỹ.

“Thái Lan sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo đảm an ninh và chủ quyền. Đồng thời, Thái Lan sẵn sàng làm việc với Mỹ trên mọi lĩnh vực có lợi ích chung, nhằm hỗ trợ ổn định khu vực, an ninh và phát triển kinh tế” - ông Siripong nói.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan - ông Siripong Angkasakulkiat. Ảnh: NATION

Tuy nhiên, theo người phát ngôn, lá thư của Đại diện Thương mại Mỹ được gửi đến trước cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 14-11. Tại cuộc điện đàm, ông Anutin đã trình bày với ông Trump về lập trường của Bangkok.

Theo ông Siripong, khi Tổng thống Trump hỏi Thái Lan mong đợi điều gì, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh rằng Bangkok vẫn cam kết giữ hòa bình, nhưng Campuchia phải thừa nhận sự thật, chịu trách nhiệm và đảm bảo không để tái diễn sự việc đã xảy ra.

Quan trọng là Campuchia phải mở 13 vị trí đã thống nhất để Thái Lan thực hiện các hoạt động rà phá bom mìn an toàn, ông Anutin lưu ý.

Ông Siripong nói rằng Tổng thống Trump bày tỏ sự thấu hiểu, và nói thêm rằng Mỹ và Malaysia sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hòa bình đang diễn ra, nhưng không muốn can thiệp vào các cơ chế song phương hiện có giữa Thái Lan và Campuchia.

Ông Trump không đề cập lá thư từ Đại diện Thương mại Mỹ về việc tạm dừng đàm phán thương mại. Nội dung này cũng không xuất hiện trên trang của Đại diện Thương mại Mỹ hoặc Nhà Trắng.

Nhà Trắng ngày 14-11 chỉ cho biết ông Trump đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, và tin rằng mọi chuyện “sẽ ổn”.

Mỹ và Thái Lan vào tháng trước đã công bố khuôn khổ thuế quan hai chiều, theo đó Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với hàng hóa Thái Lan, trong khi xác định các mặt hàng có thể điều chỉnh thuế hoặc giảm xuống 0%.

Thái Lan đầu tuần này đã tạm đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia sau khi một số binh sĩ của nước này trong lúc tuần tra biên giới bị thương do dẫm phải mìn mà Bangkok cho là do Phnom Penh đặt.