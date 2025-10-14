Ông Trump sẽ dự lễ ký "thỏa thuận hòa bình" Thái Lan - Campuchia

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan hôm 14/10 tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia tại hội nghị thượng đỉnh khu vực Đông Nam Á sắp tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, ông Hasan cho biết: “Ông Trump rất mong được chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia”.

Malaysia và Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian, hỗ trợ hai bên thực hiện lệnh ngừng bắn, trong đó có cam kết tháo dỡ toàn bộ mìn và vũ khí hạng nặng dọc biên giới, ông Hasan nói thêm.

Ngoại trưởng Malaysia bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ được ký trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến diễn ra tại Kuala Lumpur từ ngày 26 đến 28/10.

“Chúng tôi hy vọng trong hội nghị, Thái Lan và Campuchia sẽ ký tuyên bố mang tên Hiệp ước Kuala Lumpur để đảm bảo hòa bình và một lệnh ngừng bắn lâu dài”, Ngoại trưởng Malaysia nói.

Theo Channel News Asia, căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát hồi tháng 7 tại các khu vực biên giới chưa được phân định rõ ràng, dẫn đến cuộc xung đột kéo dài 5 ngày và làm ít nhất 48 người thiệt mạng. Hàng trăm nghìn người dân ở cả hai bên đã phải sơ tán tạm thời.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trước đó cho biết ông đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình, ca ngợi “nỗ lực ngoại giao sáng tạo” của ông Trump trong việc giúp chấm dứt các cuộc giao tranh.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tiết lộ ông đã nhận được thư của ông Trump vào tuần trước, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn Thái Lan và Campuchia “giải quyết căng thẳng biên giới trong hòa bình”.