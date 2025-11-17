Nha Trang thành biển nước trong trận lụt chưa từng có

Đến 16 giờ ngày 17-11, dự báo sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đạt đỉnh ở mức trên báo động 3.

Từ sáng sớm, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về phố biển, đến trưa cả Nha Trang thành biển nước mênh mông.

Lũ về nhanh, lớn nên hàng trăm ngàn người ở vùng hạ lưu sông Cái Nha Trang trở tay không kịp.

Nhiều đường ở Nha Trang chìm sâu trong nước.

Một số khu vực ở các phường Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang bị cô lập, người dân phải kêu cứu cơ quan chức năng, nhờ đưa ra ngoài.

Đường 23-10 đến 14 giờ ngày 17-11, không thể lưu thông, cơ quan chức năng phải đóng đường, giăng dây cảnh báo an toàn.

Nhiều người bỏ xe lội bộ về nhà khi nước đã ngập đường hơn 0,5 m. "Nhà ở Diên Khánh nên cơ quan cho về để kê đồ, mà đi nửa đường phải bỏ xe. Gọi về nhà thì đã ngập hết rồi, đồ đạc chìm trong nước cả rồi"- anh Huỳnh Văn Chánh, ngụ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết.

Khu vực ven sông Cái Nha Trang ngập nặng vì nước đổ về quá nhanh.

Người dân dùng thuyền ra khỏi khu vực ngập lụt ở phường Tây Nha Trang.

Tổ dân phố Phú Thạnh nước lụt cao gần 1 m.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp có nền đường rất cao nhưng cũng "thất thủ" vì nước lũ dâng cao, tràn qua mặt đường.

Nhiều người vất vả di chuyển qua chỗ ngập để về nhà.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp bị ngập ít nhất ba đoạn. Do vậy, nhiều phương tiện bị kẹt ở giữa, tìm cách thoát nước lũ nhưng bất thành.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, hiện các hồ Hoa Sơn, Đá Bàn, Suối Trầu, Suối Dầu, Cam Ranh, Suối Hành, Tà Rục đang xả với lưu lượng 4,5 - 52,9 m3/giây.

Việc xả lũ kèm theo mưa lớn từ thượng nguồn khiến vùng hạ du sông Cái Nha Trang càng ngập nặng. Dự báo, đêm nay và sáng 18-11, thời tiết vẫn diễn biến bất thường, mưa lớn.