Lê Trung Khoa bị khởi tố

Ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam ông Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng này đã được Vụ 1 VKSND Tối cao phê chuẩn.

Bị can Lê Trung Khoa (trái) và Đỗ Văn Ngà. Ảnh: Bộ Công an

Lê Trung Khoa 54 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú tại phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, song cùng gia đình định cư ở Đức từ năm đầu thập niên 90.

Ông này thường giới thiệu mình là nhà báo và cho ra mắt trang web Thoibao.de từ khoảng năm 2007. Trên trang này và Facebook cá nhân có tích xanh với gần 450.000 người theo dõi cùng một số nền tảng online khác, Khoa thường đăng tải tin tức về nhiều lĩnh vực ở Việt Nam.

Gần đây, Khoa vướng lùm xùm khi Vingroup, VinFast kiện ông ra tòa án ở Berlin, Đức, về việc có dấu hiệu của hành vi phỉ báng, vu khống. Phiên xét xử theo thủ tục khẩn cấp diễn ra hôm 4/11 tại tòa án ở Berlin.

Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.