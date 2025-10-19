Ông Hun Manet lên tiếng về thông tin Campuchia sẽ nhượng lãnh thổ cho Thái Lan

Ngày 19-7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã làm rõ lập trường của chính phủ Campuchia trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng Campuchia có thể mất một số vùng lãnh thổ theo lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình sắp ký với Thái Lan, theo tờ Khmer Times.

Theo ông Hun Manet, thỏa thuận ngừng bắn ngày 28-7-2025 mà Thái Lan và Campuchia ký kết ở Malaysia chỉ tập trung vào các điều khoản và quy tắc nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động thù địch nào tiếp diễn.

Ông Hun Manet cũng nói rằng thỏa thuận hòa bình với Thái Lan - dự kiến ​​được ký kết trong tương lai gần, sẽ lập ra “các điều kiện để tạo ra một môi trường mang tính xây dựng nhằm giải quyết xung đột và khôi phục quan hệ giữa hai nước".

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: FACEBOOK/HUN MANET

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng cả hai thỏa thuận này đều không đề cập các vấn đề lãnh thổ hoặc biên giới. Theo ông, việc ký các thỏa thuận không có nghĩa là Campuchia đã đồng ý từ bỏ các quyền hợp pháp đối với các vùng đất thuộc chủ quyền của mình.

Ông Hun Manet cũng nhắc nhở người dân rằng các vấn đề phân định và biên giới vẫn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Biên giới Chung Campuchia-Thái Lan (JBC) và sẽ được giải quyết thông qua các thủ tục ngoại giao phù hợp với các hiệp ước và thỏa thuận hiện hành.

“Campuchia không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm lệnh ngừng bắn hoặc hiệp định hòa bình mà có thể dẫn đến mất chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ” - ông Hun Sen nhấn mạnh đồng thời khẳng định rằng chính phủ không bao giờ bỏ bê hoặc từ bỏ nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.

Trước đó, hôm 18-10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cho biết Campuchia và Thái Lan đã nhất trí về nội dung văn kiện thỏa thuận hòa bình, dự kiến sẽ được Thủ tướng Campuchia và Thái Lan ký kết tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng này.

Theo ông Sokhonn, lễ ký kết thỏa thuận này sẽ có sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - đại diện nước Chủ tịch ASEAN năm 2025.