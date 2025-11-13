Thái Lan điều 200 cảnh sát tới làng biên giới sau vụ đấu súng

Lễ xuất quân được tổ chức tại đồn cảnh sát Khok Sung thuộc tỉnh Sa Kaeo hôm nay, nơi các sĩ quan kiểm tra trang bị và được thông báo về quy tắc hành động khi hỗ trợ quân đội bảo vệ dân thường tại hai làng Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaeo.

Phó phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chaipoj Suwannarak cho biết số sĩ quan này đã trong trạng thái sẵn sàng và sẽ được triển khai lập tức khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Quân khu 1.

Theo ông Chaipoj, Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Kitrat Phanphet đã ra lệnh cho Sở Cảnh sát Sa Kaeo chuẩn bị lực lượng hỗ trợ quân đội sau cuộc đấu súng giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia ở khu vực biên giới tranh chấp hôm 12/11.

Nhóm cảnh sát tham gia lễ xuất quân để hỗ trợ quân đội ở Sa Kaeo ngày 13/12. Ảnh: Cảnh sát Sa Kaeo

Cuộc đấu súng mới nhất diễn ra sau nhiều tuần yên tĩnh. Quân đội hai bên đều cáo buộc đối phương nổ súng trước. Phía Campuchia cho biết một người thiệt mạng và ba người bị thương. Thái Lan không ghi nhận thương vong.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm nay kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về "các cuộc tấn công của quân đội Thái Lan vào thường dân Campuchia", đồng thời hối thúc chuyên gia nước ngoài tham gia để "tìm ra sự thật và thực thi công lý cho các nạn nhân".

Ông cũng chỉ đạo chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ người dân. Theo ông, Campuchia duy trì cam kết giải quyết vấn đề một cách hòa bình, phù hợp với tinh thần của thỏa thuận chấm dứt xung đột và xây dựng hòa bình lâu dài giữa hai nước.

Vụ nổ súng xảy ra một ngày sau khi Thái Lan tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia, cáo buộc nước láng giềng không tuân thủ thỏa thuận, gài mìn mới tại khu vực biên giới khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương. Campuchia bác bỏ, cho rằng đó là mìn còn sót lại từ các cuộc xung đột trước đây.

Campuchia - Thái Lan ngày 26/10 ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 ngày hồi tháng 7. Tổng thống Trump trước đó đã gây sức ép để hai bên ký thỏa thuận, đe dọa sẽ áp thuế trừng phạt nếu hai nước không ngừng bắn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm qua nói rằng Campuchia đã bỏ lỡ cơ hội tái thiết hòa bình khi không tuân thủ tuyên bố chung giữa hai nước và Bangkok sẽ không nối lại đàm phán hòa bình với Phnom Penh.

Ông Anutin cũng tuyên bố không e ngại sức ép thuế quan từ phía Mỹ, thêm rằng Bộ Ngoại giao Thái Lan đang trong quá trình thông báo chính thức tới Tổng thống Trump rằng thỏa thuận hòa bình với Campuchia đã bị đình chỉ.