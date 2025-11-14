Trung Quốc lên tiếng về căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan

Ngày 13-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng trước căng thẳng mới phát sinh tại biên giới Campuchia - Thái Lan, sau loạt vụ nổ mìn và nổ súng khiến binh sĩ Thái Lan bị thương và gây thương vong cho dân thường Campuchia, theo website Bộ này.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 13-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh “ghi nhận những diễn biến và vấn đề mới” trong quá trình triển khai tuyên bố chung về hòa bình biên giới giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Ông kêu gọi Phnom Penh và Bangkok “kiềm chế, cùng nỗ lực tiến hành tham vấn hữu nghị và phát huy các cơ chế song phương hiện có”, nhằm sớm tìm ra giải pháp chấp nhận được cho cả 2 bên và ngăn chặn nguy cơ leo thang.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Trung Quốc khẳng định sẽ “tiếp tục phát huy vai trò mang tính xây dựng theo cách của mình” nhằm hỗ trợ hai nước kiểm soát tình hình và giảm nhiệt căng thẳng.

Theo truyền thông Thái Lan và Campuchia, ngày 10-11, một vụ nổ mìn tại khu vực biên giới khiến nhiều binh sĩ Thái Lan bị thương.

Một ngày sau, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan họp khẩn và tuyên bố tạm đình chỉ thực thi tuyên bố chung về hòa bình biên giới với Campuchia.

Đến chiều 12-11, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc binh sĩ Thái Lan nổ súng tại khu vực biên giới khiến 1 dân thường Campuchia thiệt mạng và 3 người bị thương, theo tờ Cambodianess. Vụ việc làm tình hình tiếp tục căng thẳng.

Viết trên Facebook tối 12-11, Thủ tướng Campuchia Hun Manet lên án hành động mà ông cho là sử dụng bạo lực của phía Thái Lan đối với dân thường Campuchia.

Đáp lại, trang chính thức của Quân khu 1 của Thái Lan ngày 12-11 đăng thông báo về vụ đụng độ tại biên giới tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan (giáp tỉnh Banteay Meanchey), nói rằng phía Campuchia nổ súng trước, theo tờ Khaosod.

Quân khu 1 cho biết Lực lượng Burapha đã hành động theo đúng quy tắc sử dụng vũ lực, chỉ nhằm chấm dứt vụ việc.

Các binh sĩ Thái Lan đã bắn đáp trả bằng súng trường về hướng nổ súng từ phía đối phương, đồng thời hết sức thận trọng để không gây thương vong cho dân thường, tuân thủ luật pháp quốc tế, thông báo lưu ý.

Phnom Penh đã kêu gọi Liên Hợp Quốc cử phái bộ điều tra thực tế nhằm làm rõ vụ nổ súng, tờ Khmer Times đưa tin ngày 14-11.