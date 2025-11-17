Thế giới 24h: Quân đội Nga tiến nhanh, du kích Ukraine tự phá đường sắt trong nước

Xe bọc thép Nga tiến lên trên chiến trường (ảnh: TASS)

Lực lượng Ukraine ngày càng khó phòng thủ ở Zaporizhia

Hôm 16/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát thêm làng Mala Tokmachka và Rivnopillya (vùng Zaporizhia), đánh bại các lữ đoàn Ukraine và khiến đối phương tổn thất nghiêm trọng.

Theo Reuters, với lực lượng mỏng hơn Nga, Ukraine đang phải vật lộn để tăng cường phòng thủ ở vùng Donetsk trong khi giữ các mặt trận khác ổn định. Tuy nhiên, kể từ tháng 6, sau khi tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk, quân đội Nga cũng tăng cường áp lực đối với Zaporizhia và tiến lên trên một mặt trận rộng ít nhất 30 km, khiến lực lượng Ukraine thêm khó khăn.

Hôm 16/11, nhóm du kích Atesh của Ukraine tuyên bố, họ đã phá hủy “một đoạn quan trọng” trên tuyến đường sắt gần Novobohdanivka, thuộc quận Melitopol (vùng Zaporizhia), nhằm mục đích ngăn cản hoạt động tiếp viện bằng đường sắt của Nga và tạo cơ hội để lực lượng Ukraine tấn công các đoàn tàu mắc kẹt.

“Vụ tấn công ngay lập tức chặn nỗ lực di chuyển của đối phương. Điểm bị phá hủy chỉ cách tiền tuyến 50 km. Các đoàn tàu bị chặn trở thành mục tiêu hoàn hảo. Lực lượng Ukraine đã kịp thời tấn công bằng tên lửa và pháo”, Atesh tuyên bố.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Theo Reuters, quân đội Nga kiểm soát khoảng 75% diện tích Zaporizhia

Ukraine nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 16/11 cho biết, Ukraine đang nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán trao đổi tù binh với Nga để trả tự do cho khoảng 1.200 binh sĩ.

Ông Zelensky muốn nối lại đàm phán về việc trao đổi tù binh với Nga (ảnh: Zuma)

“Chúng tôi mong đợi vào việc nối lại các cuộc trao đổi tù binh. Nhiều cuộc họp, đàm phán và cuộc gọi đang diễn ra để đảm bảo tiến trình bày”, ông Zelensky bình luận trên mạng xã hội X.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận thông tin trên. Hôm 16/11, ông Umerov đã tổ chức tham vấn với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để làm trung gian, nối lại việc trao đổi tù binh.

“Kết quả là các bên đã đồng ý quay lại thỏa thuận Istanbul. Điều này liên quan đến việc trả tự do cho 1.200 người Ukraine”, ông Umerov nói.

Theo ông Umerov, giới chức Kiev đang làm việc “không ngừng nghỉ” để các binh sĩ Ukraine (bị Nga giam giữ) có thể đón Giáng sinh và mừng năm mới ở nhà.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Thêm một bộ ở Trung Quốc cảnh báo về Nhật Bản

Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm 16/11 phát cảnh báo với du học sinh, lưu ý rằng an sinh xã hội ở Nhật Bản không ổn định, với tần suất các vụ án hình sự liên quan đến công dân Trung Quốc tăng cao.

Theo Bộ này, tình hình an ninh và môi trường du học tại Nhật Bản không thuận lợi, trong bối cảnh rủi ro đối với các công dân Trung Quốc ở Nhật Bản gia tăng.

Bộ Giáo dục Trung Quốc khuyến cáo, công dân nước này đang học tập ở Nhật Bản, cũng như những người có kế hoạch du học Nhật Bản trong tương lai gần cần theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh, đánh giá rủi ro và nâng cao nhận thức. Kế hoạch du học Nhật Bản cần được chuẩn bị kĩ càng.

Nhật Bản chưa phản hồi về động thái này.

Trước đó, hôm 14/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi công dân Trung Quốc hạn chế đến Nhật Bản trong thời gian tới, viện dẫn quan hệ song phương xấu đi do phát biểu của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan (Trung Quốc).

Hôm 16/11, một đội tàu Hải cảnh Trung Quốc (CCG) đã đi vào vùng biển thuộc quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông để thực hiện nhiệm vụ tuần tra.