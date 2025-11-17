Đoàn xe bọc thép, xe tăng Nga ồ ạt đổ bộ qua sông trong sương mù, Ukraine phát hiện thì đã muộn

Nga đang tận dụng lợi thế về thời tiết ở miền đông Ukraine để đẩy mạnh tiến công. Ảnh: Reuters.

Novopavlivka là khu vực mà Ukraine đã phòng thủ chắc chắn từ mùa xuân năm nay, nhờ hàng rào phòng thủ tự nhiên là con sông Vovcha, ranh giới của vùng Dnipropetrovsk và Donetsk.

Theo ISW, khi lực lượng phòng thủ Ukraine phát hiện cuộc tấn công, đoàn xe cơ giới Nga đã kịp xâm nhập vùng ven phía tây bắc tại Novopavlivka.

Một số xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Nga bị lực lượng phòng thủ Ukraine ở khu dân cư bắn trúng. Nhưng đó là sau khi Moscow đã triển khai thành công nhiều lượt vượt sông, tạo thế trận đổ bộ vững chắc.

Theo tờ Euromaidan Press, Nga đã điều khoảng 10 phương tiện bọc thép sang bờ bên kia bằng cầu phao và hai lần đưa quân tiếp viện, qua đó kiểm soát hoàn toàn việc vượt sông. Lực lượng dẫn đầu đoàn tiến công được xác định thuộc Trung đoàn xe tăng số 80 – một trong những lực lượng dày dạn kinh nghiệm của Nga.

Quân đội Nga gần đây tạo đột phá, đưa quân tiến vào khu dân cư Novopavlivka (giữa) ở vùng Dnipropetrovsk. Ảnh: ISW.

Bước đột phá này một lần nữa phơi bày điểm yếu lớn của tuyến phòng thủ Ukraine: mạng lưới phòng thủ bằng máy bay không người lái (UAV) gần như “mù” khi thời tiết xấu. Trong nhiều tháng, Kiev chủ yếu phòng thủ bằng UAV để bù đắp thiếu hụt nhân lực và hỏa lực truyền thống dọc mặt trận dài hơn 1.200 km. Nhưng sương mù trong giai đoạn cuối thu và đầu đông khiến UAV không thể phát hiện mục tiêu từ xa, tạo điều kiện cho quân đội Nga tiến công.

ISW cảnh báo, vấn đề trên không chỉ giới hạn ở một khu vực cụ thể, mà quân đội Nga đang khai thác triệt để lỗ hổng để đột phá trên nhiều hướng. Ukraine hiện vẫn thiếu các khí tài truyền thống như pháo binh để xây dựng tuyến phòng thủ nhiều tầng, không phụ thuộc hoàn toàn vào UAV.

“Diễn biến mới cho thấy vũ khí thông thường vẫn giữ vai trò sống còn khi thời tiết vô hiệu hóa các hệ thống hiện đại”, ISW nhận định.