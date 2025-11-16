Thế giới 24h: Tình báo Ukraine tiết lộ kế hoạch vũ khí "đáng sợ" của Nga

Bom dẫn đường FAB-3000 của Nga thả từ trên không (ảnh: Pravda)

Tình báo Ukraine: Nga sản xuất hàng loạt bom lượn tầm xa

Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), hôm 15/11 cho hay, việc sản xuất hàng loạt bom lượn tầm xa 200 km ở Nga đã bắt đầu. Nga dự kiến sản xuất khoảng 500 quả bom loại này vào cuối năm nay. Các phiên bản bom lượn tầm xa 400 km cũng đang được phát triển.

Trước đây, phạm vi hoạt động của bom lượn Nga chỉ khoảng 90 km, nhưng những cải tiến mới đã vượt xa con số đó, theo Ukrainska Pravda.

“Trong năm 2025, Nga dự kiến sản xuất tới 120.000 quả bom dẫn đường”, ông Skibitskyi nói, không tiết lộ về nguồn tin tức.

“Chúng tôi có thể đánh chặn bom lượn, nhưng số lượng mà Nga đang chế tạo là quá lớn. Đây là mối đe dọa buộc chúng tôi tìm cách đối phó”, ông Skibitskyi nói thêm.

Ông Trump xoa dịu căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia

Thủ tướng Thái Lan – Campuchia ký thỏa thuận hòa bình trước sự chứng kiến của ông Trump (ảnh: AFP)

Phát biểu với báo giới hôm 15/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia “sẽ ổn”, sau khi ông có cuộc điện đàm với lãnh đạo hai nước.

“Tôi đã nói chuyện với thủ tướng của hai nước và họ đều ổn. Tôi tin tình hình sẽ ổn thôi”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố, Bangkok sẽ không quay lại thỏa thuận hòa bình trừ khi Campuchia thừa nhận vi phạm và xin lỗi về sự cố mới.

Trước đó, hôm 10/11, Thái Lan tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ nổ mìn làm 4 binh sĩ bị thương ở tỉnh Sisaket (giáp biên giới với Campuchia).

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet hôm 15/11 cho biết, Campuchia sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận đạt được và hy vọng Thái Lan có động thái tương tự.

Trong thông báo hôm 15/11, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, phía Mỹ đã tạm hoãn các cuộc đàm phán về thuế quan. Các cuộc đàm phán chỉ có thể nối lại sau khi Thái Lan cam kết quay lại với tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình (do lãnh đạo hai nước ký ngày 26/10 tại Malaysia, trước sự chứng kiến của ông Trump).

Chính phủ Thái Lan bày tỏ sự thất vọng về động thái này, nhấn mạnh rằng an ninh với Campuchia là vấn đề song phương và cần được xem xét tách biệt với thương mại, vốn là lợi ích chung của Thái Lan và Mỹ, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết.

Iran bắt giữ tàu chở dầu nước ngoài

Hôm 15/11, Iran xác nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nước này đã bắt giữ một tàu chở hàng đang trên đường tới Singapore.

Sau khi kiểm tra, Iran cho biết tàu chở hàng “vi phạm quy định vì chở hàng hóa trái phép”.

“Hôm qua, vào lúc 7 giờ 30, sau khi cơ quan tư pháp ra lệnh tịch thu hàng hóa trên một tàu chở dầu tên Talara và treo cờ Quần đảo Marshall, các đơn vị phản ứng nhanh thuộc lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã theo dõi và bắt giữ phương tiện”, IRGC thông báo.

Theo IRGC, con tàu bị bắt giữ đang chở khoảng 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu hướng về Singapore.

Quân đội Mỹ cho biết họ đã nắm được sự việc và đang theo dõi tình hình, theo Times of Israel.

Một quan chức Mỹ (giấu tên) cho biết, vụ việc gây bất ngờ vì trong nhiều tháng qua, Iran không tiến hành bắt giữ tàu chở hàng nào.