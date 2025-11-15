Tổng thống Trump điện đàm với đại diện Thái Lan và Campuchia

Ngày 14-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với các đại diện Thái Lan và Campuchia để tìm cách hòa giải sau những động thái leo thang căng thẳng giữa hai nước láng giềng này thời gian gần đây, theo hãng tin AFP.

“Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với hai phía Thái Lan và Campuchia nhằm nỗ lực làm trung gian hòa giải xung đột gần đây nhất (giữa Campuchia-Thái Lan). Ông cũng hợp tác với Malaysia để giúp chấm dứt tình trạng bạo lực này” - Nhà Trắng thông báo.

Malaysia - nước chủ tịch ASEAN 2025 - đóng vai trò là bên trung gian chấm dứt xung đột Thái Lan-Campuchia. Trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 hồi cuối tháng 10 vừa rồi được tổ chức tại Malaysia, ông Trump đã chứng kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Tuyên bố này củng cố thỏa thuận ngừng bắn mà Thái Lan và Campuchia đạt được hồi tháng 7 sau các cuộc đàm phán giữa hai bên. Thỏa thuận cũng chính thức hóa việc thành lập đoàn quan sát viên ASEAN để giám sát việc tuân thủ và ngăn chặn các cuộc đụng độ tái diễn ở khu vực biên giới.

Tuy nhiên, hôm 10-11, Thái Lan tuyên bố đình chỉ thỏa thuận này sau khi một số lính Thái Lan bị thương trong khi tuần tra dọc biên giới với Campuchia ở tỉnh Sisaket do trúng mìn. Thái Lan gọi đây là hành vi thiếu thiện chí của Campuchia, yêu cầu Campuchia xin lỗi và tiến hành điều tra kỹ lưỡng cũng như thực hiện các biện pháp để ngăn chặn vụ nổ tương tự.

Căng thẳng gia tăng khi ngày 12-11 một cuộc đấu súng xảy ra tại tỉnh Banteay Meanchey là khu vực biên giới tranh chấp vốn trong trạng thái yên tĩnh trong nhiều tuần qua. Campuchia và Thái Lan đều cho rằng phía đối phương đã nổ súng trước trong vụ giao tranh này khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Trước diễn biến này, ngày 13-11 phía Trung Quốc đã lên tiếng. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm, với tư cách là bạn bè và láng giềng gần gũi của cả hai nước, Trung Quốc chân thành hy vọng hai bên có thể kiềm chế. Trung Quốc mong muốn hai nước hợp tác cùng hướng, tiến hành tham vấn hữu nghị, phát huy các cơ chế song phương hiện có và tìm ra giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận được càng sớm càng tốt, qua đó ngăn chặn mọi diễn biến leo thang.

Ông Lâm nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia theo cách riêng của mình.