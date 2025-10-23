Thái Lan truy tìm tài sản của ông chủ Tập đoàn Prince, có thể liên quan lượng vàng khổng lồ

Ngày 22/10, nghị sĩ Danuphorn Punnakanta thuộc đảng Pheu Thai, người hiện là Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Phòng chống rửa tiền và ma túy, cho biết ủy ban này đang truy tìm dấu vết tài chính của Chen Zhi, tin rằng Chen có thể sở hữu tài sản tại Thái Lan.

Ủy ban nghi ngờ Chen có quan hệ với một số chính trị gia Thái Lan.

“Nếu phát hiện Chen Zhi có tài sản ở Thái Lan, chúng tôi sẽ ngay lập tức báo cáo Chính phủ để có hành động khẩn cấp”, The Nation dẫn lời ông Danuphorn. Nghị sĩ này bày tỏ lo ngại rằng vào cuộc chậm trễ có thể khiến tài sản bị tẩu tán.

Ông cho biết thông tin mật đã được gửi tới ủy ban, nêu chi tiết những liên kết tài chính giữa Chen với các cá nhân ở Thái Lan. Ông nhấn mạnh rằng cuộc điều tra này không mang động cơ chính trị.

Nghị sĩ Danuphorn Punnakanta (trái) và Chen Zhi - chủ tịch Tập đoàn Prince. ﻿(Ảnh: The Nation)

Nghị sĩ Danuphorn tiết lộ rằng ông đang phối hợp với nghị sĩ Rangsiman Rome của đảng Nhân dân và là chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia của Hạ viện, và các thành viên của đảng Nhân dân cũng tham gia.

Một cựu Tổng thư ký Văn phòng chống rửa tiền (AMLO) làm cố vấn cho ủy ban để hỗ trợ truy vết các giao dịch của Chen. “Vụ việc này ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và lợi ích công chúng”, ông Danuphorn nói.

Chính phủ Thái Lan chưa chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra tài chính của Chen Zhi, nhưng uỷ ban cho biết sẽ nộp báo cáo sớm nhất có thể. Ông Danuphorn hy vọng cuối tuần này sẽ có kết quả sơ bộ, trong đó làm rõ các công ty thuộc Tập đoàn Prince có hoạt động tại Thái Lan hay không.

Ông cũng tiết lộ rằng uỷ ban đang điều tra lượng vàng khổng lồ xuất khẩu từ Thái Lan sang Campuchia, có thể liên quan đến các mạng lưới tài chính ngầm và tội phạm rửa tiền. AMLO cho biết lượng vàng xuất đi bất thường có thể là hình thức rửa tiền, bằng cách chuyển đổi thành vàng rồi đưa ra nước ngoài.

Theo kết quả ban đầu, Thái Lan đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu vàng, sau Thụy Sĩ, và một phần lớn số đó được xuất sang Campuchia.

Ngày 22/10, tạp chí Sisa của Hàn Quốc đăng bài viết độc quyền viết rằng các mạng lưới lừa đảo trực tuyến gần đây chạy khỏi Campuchia đã chuyển hoạt động sang Thái Lan.

Bài viết dựa trên thông tin từ một quản lý cấp trung người Trung Quốc, đang làm việc cho một tổ chức tội phạm như vậy ở Thái Lan. Người này nói rằng bất chấp các chiến dịch truy quét dồn dập ở Campuchia, ngành công nghiệp lừa đảo vẫn mang lại nguồn tiền khổng lồ và sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới.

Hôm nay, Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong thông báo từ chức, sau khi báo chí đưa tin tên ông có trong danh sách 7 chính trị gia liên quan đến các tổ chức lừa đảo hoạt động ở Campuchia.

Ông Vorapak khẳng định việc từ chức không liên quan đến thông tin mà ông cho là “bóp méo và bôi nhọ” này, mà chỉ nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của chính phủ.

Ông cũng bác bỏ cáo buộc có quan hệ với Tập đoàn BIC và Ngân hàng BIC Campuchia – bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo.

Ông Vorapak thừa nhận đã gặp ông Yim Leak – Chủ tịch Tập đoàn BIC, nhưng bác bỏ cáo buộc ông làm giám đốc hay cố vấn cho tập đoàn này.

Mối đe dọa xuyên quốc gia

Trước đó, Mỹ và Anh đã đóng băng tài sản của Chen Zhi và các pháp nhân liên quan, trong đó có Tập đoàn Prince và Tập đoàn Huione.

Theo báo cáo của Chính phủ Anh, tội phạm lừa đảo gây thiệt hại cho khu vực Đông Á và Đông Nam Á 37 tỷ USD năm 2023. Các nhóm tội phạm đứng sau mạng lưới lừa đảo đã mua bán hàng chục nghìn người nước ngoài từ hơn 50 quốc gia, để làm việc trong các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á. Nạn nhân bị giam giữ trong các khu phức hợp hoặc sòng bạc, bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa đánh đập, tra tấn bằng điện, hoặc bị bán sang nơi khác.

“Các trung tâm lừa đảo đã cướp đi tiền bạc mà người dân khó nhọc kiếm được, giam giữ những nạn nhân yếu thế trong ‘mạng lưới dối trá’ của chúng. Vì vậy chúng tôi buộc phải hành động dứt khoát”, Thứ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Stephen Doughty phát biểu.

Chính phủ Anh cho rằng các trung tâm lừa đảo ở nhiều quốc gia Đông Nam Á gây ra mối đe dọa xuyên quốc gia, đòi hỏi hành động phối hợp để chặn đứng dòng tài chính phi pháp, đe dọa nhân quyền, tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia.