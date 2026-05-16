Yếu tố này có thể khiến người dùng Android chuyển sang iPhone

Chúng ta có thể nói hàng giờ về xăng, tiền thuê nhà hoặc thực phẩm và điện thoại cũng nằm trong số đó.

iPhone của Apple vẫn thuộc hàng cao cấp, chiếc iPhone 17 Pro Max vẫn là một trong số những smartphone cao cấp được ngưỡng mộ nhất hiện nay. Tuy nhiên, các điện thoại Android giá cao hơn cũng đang trở nên phổ biến.

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Trước đây, nhiều người vẫn cho rằng điện thoại của Apple đắt hơn rất nhiều so với điện thoại Android. Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng giá của chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 có thể khiến điện thoại Android trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Cụ thể, chip xử lý cao cấp thế hệ tiếp theo của Qualcomm (sẽ được hầu hết các flagship Android sử dụng) sẽ có giá hơn 300 USD. Ngược lại, Snapdragon 8 Gen 3 (từ năm 2023) chỉ có giá từ 170 -200 USD.

Theo nhiều chuyên gia, Apple có thể thu hút được một lượng lớn người dùng mới từ cộng đồng Android.

Các công ty Android không nhất thiết có ý định trở thành thương hiệu "xa xỉ" nhưng cuộc chạy đua phần cứng không ngừng đã dần đẩy các thương hiệu đến mức đó.

Trả nhiều tiền hơn, nhận được nhiều hơn?

Các chip sắp ra mắt (dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6 sẽ có phiên bản Pro và phiên bản thường) sẽ nhanh hơn. Chắc chắn, chúng có thể cần hệ thống làm mát mạnh mẽ và buồng tản nhiệt lớn nhưng chúng sẽ nhanh hơn… trên lý thuyết.

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Thực tế, hầu hết người tiêu dùng thực sự không cần sức mạnh xử lý đến mức đó. Với mức sử dụng thông thường, đa số người dùng hài lòng với những gì chip Snapdragon hiện tại (và một số chips cũ hơn) cung cấp.

Snapdragon 8 Gen 3 dù đã ba năm tuổi nhưng vẫn hoạt động cực tốt và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai gần. Chúng ta chủ yếu sử dụng điện thoại để lướt mạng, xem video ngắn, chụp ảnh, duyệt web, gọi điện và nhắn tin cho một vài người bạn, chơi game cũng như đa nhiệm.

Hiện tại, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên AI thông minh, điện thoại sẽ cần những con chip tiên tiến nhất từ ​​trước đến nay. Những chiếc điện thoại với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 hiện tại sẽ không thể xử lý tất cả các tác vụ AI vào năm 2027. Tốc độ GHz ngang laptop và dung lượng RAM lớn là yếu tố thiết yếu để một chiếc điện thoại cao cấp thực sự xứng tầm.

Những người thua thiệt lớn nhất: các nhiếp ảnh gia

Điều đáng buồn là các nhiếp ảnh gia thực sự không quan tâm đến việc sở hữu con chip nhanh nhất. Họ sẽ vui vẻ chấp nhận điểm chuẩn thấp hơn một chút hoặc lõi CPU cũ hơn một chút nếu chiếc smartphone đó có được camera chính cảm biến 1 inch, thiết lập zoom kính tiềm vọng kép và khả năng xử lý hình ảnh tiên tiến.

Sẽ hợp lý hơn nếu các thương hiệu phân nhánh thành 2 dòng sản phẩm: sản phẩm chủ lực và sản phẩm chuyên nghiệp. Những smartphone chủ lực sẽ phù hợp cho các game thủ, những người thích đa nhiệm, ưu tiên khung máy siêu mỏng, thời lượng pin dài và hướng đến tốc độ làm mới màn hình cao - 240Hz.

Dòng smartphone chuyên nghiệp còn lại chỉ cần tập trung vào nhiếp ảnh, không cần chip 2nm có giá gấp đôi so với chip 4nm. Những flagship này chỉ cần có bộ nhớ trong lớn, dày hơn một chút, giới hạn tốc độ làm mới ở mức 120Hz.