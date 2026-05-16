"Hài cốt" thế giới 10 tỉ năm trước lộ ra giữa thiên hà chứa Trái Đất

Theo Live Science, các nhà thiên văn học đã xác định được một số ngôi sao kỳ lạ trong Milky Way (Ngân Hà, tức thiên hà chứa Trái Đất), mà họ gọi là "hài cốt" của Loki, một thiên hà bị nuốt chửng 10 tỉ năm trước.

Milky Way là một thiên hà to lớn. Các nghiên cứu trước đây cho thấy nó đạt được kích thước hiện nay là nhờ hàng chục vụ sáp nhập với các thiên hà nhỏ hơn.

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Federico Sestito từ Đại học Hertfordshire (Anh) đã xác định được một trong các "nạn nhân" đó và đặt tên cho nó là "Loki".

Bản đồ thiên hà chứa Trái Đất Milky Way - Ảnh: ESA

Những gì còn lại của Loki là 20 ngôi sao già, rất nghèo kim loại, quay quanh đĩa thiên hà ở khoảng cách bất thường.

Trong vũ trụ, sao càng nghèo kim loại thì càng cổ xưa, bởi thành phần ban đầu của vũ trụ được cho là chỉ có hydro và heli. Các nguyên tố nặng hơn được các ngôi sao đầu tiên rèn lên trong lõi, sau đó nổ và phát tán ra vũ trụ.

Thế hệ sao sau đó giàu kim loại hơn nhờ hình thành từ môi trường đã được bổ sung các nguyên tố nặng, rồi lại rèn nên những nguyên tố nặng hơn nữa.

Quá trình này lặp lại qua mỗi thế hệ sao, giúp vũ trụ ngày càng giàu có về mặt hóa học.

Với lịch sử của mình, Milky Way sở hữu các ngôi sao tương đối trẻ và giàu kim loại như Mặt Trời. Vì vậy, 20 ngôi sao nói trên trở thành những "hóa thạch sống" lạc loài.

Từ 20 ngôi sao nói trên và cách chúng di chuyển bên trong thiên hà chứa Trái Đất, các nhà khoa học đã xây dựng một mô phỏng đề giúp tái tạo lại "chân dung" thiên hà mẹ của các ngôi sao đó.

Kết quả cho thấy thiên hà đó - tức Loki - có tổng khối lượng khoảng 1,4 tỉ Mặt Trời, có thể là một trong các thiên hà đầu tiên hình thành trong vũ trụ.