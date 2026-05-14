Ra mắt siêu phẩm Sony Xepria 1 VIII với cấu hình cực mạnh

Chiếc Sony Xperia 1 VIII mới có điểm nhấn là cảm biến 1/1.56 inch mới bên trong camera tele – lớn hơn gấp 4 lần so với cảm biến bên trong model Mark 7 và độ phân giải cũng cao gấp bốn lần. Chiếc smartphone cao cấp này cũng được thiết kế lại cụm camera, tích hợp chip Qualcomm mới nhất trong khi vẫn duy trì các tính năng đặc trưng của Xperia như bộ nhớ mở rộng, giắc cắm tai nghe 3.5mm và phím chụp hai nấc.

Về camera – Sony đã thay đổi hướng đi một cách đáng kể. Các model Mark 7, 6, 5 và 4 có zoom quang học liên tục như trên máy ảnh point-and-shoot. Ngay cả Mark 3 cũng có thể chuyển đổi giữa hai tiêu cự.

Sony Xperia 1 VIII.

Xperia 1 VIII mới nhất khóa camera tele ở tiêu cự 70mm (độ phóng đại 2.9x so với ống kính chính 24mm). Sau đó, điện thoại Sony sử dụng cảm biến 48MP độ phân giải cao hơn cho các mức zoom cao hơn. Mô-đun này có khẩu độ f/2.8 và sẽ hoạt động tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Các mô-đun camera khác vẫn giống như trước – camera chính 48MP có kích cỡ cảm biến 1/1.35 inch (ống kính tiêu cự 24mm, khẩu độ f/1.9 với khả năng chống rung quang học - OIS) và camera siêu rộng 48MP với kích cỡ cảm biến 1/1.56 inch (ống kính tiêu cự 16mm, khẩu độ f/2.0), cùng với camera selfie 12MP (cảm biến 1/2.9 inch, ống kính 24mm f/2.0).

Sony cho biết, khả năng xử lý đa khung hình RAW được áp dụng cho tất cả các camera, giúp mở rộng dải động và giảm nhiễu trong điều kiện thiếu sáng. Tính năng này cũng tránh được các vấn đề như mất chi tiết ở vùng sáng và vùng tối bị bóp méo.

3 màu của Sony Xperia 1 VIII.

Ngoài ống kính tele, nâng cấp lớn khác ở thế hệ này là chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, mạnh hơn so với chip 8 Elite năm ngoái. Thiết lập này hứa hẹn tăng hiệu năng CPU lên 20%, GPU nhanh hơn 23% và giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 20%.

Điện thoại có cấu hình cơ bản RAM 12 GB/ ROM 256GB với các tùy chọn khác nhau nâng cấp RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong lên đến 1TB. Đáng chú ý, máy vẫn có khe cắm microSD – một điều hiếm thấy trên smartphone.

Bộ tăng tốc AI của chip Snapdragon được sử dụng cho tính năng Trợ lý Camera AI (được hỗ trợ bởi Xperia Intelligence). Tính năng này phân tích một khung cảnh (xem xét chủ thể, điều kiện thời tiết và nhiều hơn nữa) để đề xuất các cài đặt cần thay đổi, ví dụ: tông màu, hiệu ứng ống kính, v.v. Chỉ với một lần chạm, người dùng có thể chấp nhận đề xuất của AI hoặc bạn có thể tự điều chỉnh các nút xoay.

Cận cảnh cụm camera sau của Sony Xperia 1 VIII.

Chưa hết, điện thoại của Sony vẫn còn giắc cắm tai nghe 3.5mm. Ngoài ra, loa trái và phải đối xứng cho âm thanh nổi. Sony đã tối ưu hóa loa để tạo ra âm trầm sâu hơn và âm cao rõ hơn so với trước đây, đồng thời tạo ra âm trường rộng hơn.

Phía trước là màn hình LTPO 6,5 inch với tần số quét lên đến 120Hz và pin 5.000mAh. Màn hình phẳng và không có phần khoét (camera nằm ở viền trên), độ phân giải 1080p+ khá thấp.

Pin vẫn hỗ trợ sạc như trước – sạc có dây 30W và sạc không dây 15W. Cả dung lượng pin lẫn tốc độ sạc đều không tốt theo tiêu chuẩn năm 2025, và giờ đây chúng càng trở nên lỗi thời hơn.

Sony đã tạo ra bốn màu sắc cho Xperia VIII, lấy cảm hứng từ các vật liệu tự nhiên: Đen than chì, Bạc Iolite, Đỏ Garnet và Vàng tự nhiên. Công ty cũng bán một chiếc ốp lưng chính hãng có chân đế tích hợp (hoạt động ở cả chế độ dọc và ngang) được làm từ chất liệu trong suốt, chống ố vàng.

Sony Xperia 1 VIII hiện đã có thể đặt trước. Phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB có giá khởi điểm 1.500 Euro (khoảng 46,3 triệu đồng). Phiên bản 1TB Native Gold chỉ được bán độc quyền bởi Sony và có giá 2.000 Euro (khoảng 61,8 triệu đồng). Sản phẩm sẽ được giao hàng vào tháng Sáu.