Đây là cuộc đổ bộ siêu lớn của Samsung vào tháng 7

Nhiều thông tin rò rỉ về Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 sắp ra mắt đã xuất hiện mặc dù sự kiện Unpacked tiếp theo vẫn còn vài tháng nữa mới diễn ra. Thông thường, Samsung sẽ công bố dòng Galaxy Watch tiếp theo cùng với các smartphone màn hình gập của mình. Tuy nhiên, báo cáo mới đã xác nhận sự kiện sẽ có nhiều bất ngờ hơn nữa.

Galaxy Unpacked sẽ có một bất ngờ

Trong nhiều thế hệ, Samsung luôn tập trung các sản phẩm ra mắt mùa hè của mình vào dòng Galaxy Z. Nhưng tháng trước, những hình ảnh rò rỉ về kính thông minh được đồn đoán của hãng cho thấy "gã khổng lồ" công nghệ này có thể phá vỡ truyền thống vào mùa hè này.

Giờ đây, một báo cáo từ Seoul Economic Daily đã xác nhận điều đó. Theo tờ báo này, "ông trùm" công nghệ Hàn Quốc sẽ ra mắt tổng cộng 6 thiết bị:

- Galaxy Z Flip 8

- Galaxy Z Fold 8 Wide

- Galaxy Z Fold 8

- Đồng hồ Galaxy Watch Ultra 2

- Đồng hồ Galaxy Watch 9

Cái nhìn cận cảnh hơn về kính thông minh

Kính Galaxy Glasses được đồn đoán của Samsung dự kiến ​​không có màn hình. Thiết bị này có thể tích hợp camera, micro và loa.

Kính thông minh hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến ​​hỗ trợ một phiên bản Gemini hoặc tích hợp Perplexity và Bixby. Tờ Seoul Economic Daily cho rằng, mẫu kính này có thể quay video, Gemini sẽ phân tích chúng theo thời gian thực để cung cấp thông tin phù hợp hơn.

Galaxy Glasses có thể chạy trên hệ điều hành Android XR, chưa có thông tin về giá bán.

Ngay cả khi thiết bị này được công bố trong sự kiện Samsung Galaxy Unpacked mùa hè này, việc ra mắt chính thức có thể diễn ra vào năm 2026.

Hơn cả một phụ kiện mới

Nếu Samsung thực sự ra mắt 6 thiết bị mới vào mùa hè này, đây sẽ là một sự thay đổi rõ rệt trong chiến lược của hãng.

Với Galaxy Glasses, thương hiệu này đặt mục tiêu cạnh tranh với các sản phẩm hiện có, chẳng hạn như Meta AI Glasses. Tuy nhiên, hãng có thể định vị chúng không chỉ đơn thuần là một trợ lý AI thông minh.

Rất có thể Samsung có kế hoạch tích hợp thiết bị này vào toàn bộ hệ sinh thái của mình, có thể kết nối với điện thoại Samsung. Hơn nữa, thương hiệu này có thể tích hợp kính thông minh Galaxy Glasses với các thiết bị gia dụng thông minh, thậm chí cả với ô tô.

Sự kiện Unpacked sẽ diễn ra khi nào?

Tờ Seoul Economic Daily cho rằng, Samsung có thể tiếp tục chiến lược ra mắt sản phẩm vào mùa hè này. Theo báo cáo, sự kiện Galaxy Unpacked có thể diễn ra vào ngày 22/7. Sự kiện có thể được tổ chức tại London, Anh.

Năm nay, sự kiện Galaxy S26 Unpacked đã diễn ra muộn hơn nhiều so với dự kiến. Mặc dù các điện thoại flagship mới nhất đã chứng tỏ là những sản phẩm bán chạy nhất nhưng sự chậm trễ này đã không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ.

Đối với các chuyên gia công nghệ, việc công bố đồng hồ thông minh và điện thoại màn hình gập cùng một lúc là hoàn toàn hợp lý. Nhưng khi có thêm kính thông minh, mọi thứ sẽ trở nên hơi loãng.

Tất nhiên, trong bối cảnh này, việc mở rộng danh mục sản phẩm có thể là một bước đi chiến lược để củng cố tầm ảnh hưởng của Samsung và hệ sinh thái của hãng nói chung.