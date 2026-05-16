Công nghệ "độc lạ" từ Nhật Bản, chỉ 5 phút để thay đổi cách thế giới sản xuất pin

Bằng cách kiểm tra và tối ưu hóa hỗn hợp thô ngay trong quá trình chuyển động, các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra giải pháp tối ưu hóa độ dẫn điện và tuổi thọ của pin trước khi nó kịp hình thành.

Thách thức từ những "hỗn hợp tĩnh"

Trong dây chuyền sản xuất pin Lithium-ion hiện nay, hỗn hợp sệt gồm hoạt chất, chất phụ gia dẫn điện, chất kết dính và dung môi chính là thành phần cốt lõi để tạo nên các điện cực. Cấu trúc bên trong của hỗn hợp này quyết định trực tiếp đến độ dẫn điện, độ ổn định và tốc độ sạc của viên pin sau này.

Tuy nhiên, các phương pháp kiểm tra truyền thống thường chỉ đánh giá hỗn hợp ở trạng thái tĩnh. Khi đưa vào các máy phủ công nghiệp với tốc độ cao, cấu trúc này bị thay đổi hoàn toàn, dẫn đến việc sản xuất ra những lô pin có chất lượng không đồng đều, gây lãng phí lớn về thời gian và nguyên vật liệu.

Tìm ra "tỷ lệ vàng" nhờ kỹ thuật đo siêu tốc

Để giải quyết rào cản này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học Tokyo đã phát triển một kỹ thuật mới bằng cách kết hợp thử nghiệm ứng suất cắt với phổ trở kháng điện hóa. Phương pháp này cho phép họ "nhìn thấu" cách các mạng lưới dẫn điện hình thành và thay đổi ngay khi hỗn hợp sệt đang chuyển động liên tục ở điều kiện áp lực giống như trong nhà máy.

Áp dụng thử nghiệm trên pin lithium sắt phốt phát (LFP) – loại pin đang thống trị ngành xe điện nhờ giá thành rẻ và độ an toàn cao – nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng tốc độ phủ vật liệu có ảnh hưởng mang tính quyết định:

- Nếu lực tác động quá thấp: Các chất phụ gia dẫn điện sẽ bị vón cục, tạo ra các đường dẫn điện yếu.

- Nếu lực tác động quá cao: Mạng lưới liên kết bên trong sẽ bị xé rách hoàn toàn, làm sụt giảm hiệu suất sạc-xả.

Chính nhờ công nghệ giám sát mới, các nhà khoa học đã tìm ra "vùng tối ưu". Ở trạng thái này, các chất phụ gia được phân bổ đồng đều nhất, tạo ra các điện cực có điện trở thấp hơn, khả năng sạc-xả mượt mà hơn và độ ổn định chu kỳ vượt trội.

Tương lai của ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng

Điều khiến giới công nghệ phấn khích là sự nhanh chóng và tiết kiệm của phương pháp này. "Chúng tôi có thể xác định các điều kiện phủ đầy triển vọng chỉ với chưa đầy 1 ml hỗn hợp sệt, và mỗi lần đo chỉ mất khoảng 5 phút", phó giáo sư Isao Shitanda chia sẻ.

Phát minh này hứa hẹn sẽ giúp các nhà sản xuất pin loại bỏ được các bước thử nghiệm sai sót thủ công rườm rà, giảm thiểu rác thải nguyên liệu và rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển sản phẩm. Trong bối cảnh nhu cầu về pin Lithium-ion cho xe điện và các hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo đang bùng nổ mạnh mẽ, công nghệ đến từ Nhật Bản chính là chiếc "chìa khóa vàng" giúp tăng tốc cuộc cách mạng năng lượng xanh toàn cầu.