Điện thoại Trump T1 bắt đầu được giao hàng

"Những chiếc điện thoại đặt trước bắt đầu được chuyển đến tay khách hàng tuần này", Pat O'Brien, CEO của Trump Mobile, nói với Reuters, giải thích việc trì hoãn do công ty phải thực hiện nhiều giai đoạn phát triển và thử nghiệm nhằm đảm bảo các linh kiện của điện thoại đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

Điện thoại T1 có màu vàng với giá 499 USD (13 triệu đồng), trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch, chip Snapdragon của Qualcomm, hệ thống ba camera và pin 5.000 mAh, chạy hệ điều hành Android. Công ty không tiết lộ số lượng điện thoại sẽ được giao, với lý do cạnh tranh, nhưng dự kiến hoàn tất các đơn hàng còn lại trong vài tuần tới.

O'Brien khẳng định những chiếc T1 đầu tiên được "lắp ráp tại Mỹ" và mục tiêu của công ty là ra mắt mẫu điện thoại với hầu hết linh kiện sản xuất trong nước.

Điện thoại Trump T1. Ảnh: Trump Mobile

Công ty Trump Mobile của hai con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt mạng di động mới vào tháng 6/2025 với gói cước 47,45 USD mỗi tháng, con số ám chỉ việc ông Trump là Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Bên cạnh gói cước, Trump Mobile cũng công bố dự án T1, khi đó được giới thiệu là điện thoại "made in the USA", dự kiến bán ra vào tháng 9/2025 cho những người đặt trước. Khoảng 590.000 người đặt cọc 100 USD để giữ chỗ, nhưng việc giao hàng bị lùi gần một năm.

Theo The Verge, công ty đã xóa dòng chữ "made in the USA" trong phần giới thiệu T1. Khẩu hiệu mới là "Hiệu suất cao cấp. Tự hào là người Mỹ". Phần mô tả sản phẩm nói thiết bị "được thiết kế theo giá trị của người Mỹ" và có "bàn tay người Mỹ đằng sau mọi thiết bị".

Website của Trump Mobile vẫn đang nhận đặt cọc 100 USD cho T1 và tiếp tục quảng cáo sản phẩm với giá khuyến mãi 499 USD. Dù công ty chưa công bố, một số giám đốc nói với The Verge rằng điện thoại được sản xuất tại một "quốc gia ưu tiên" và chỉ có "công đoạn lắp ráp cuối cùng" diễn ra ở Florida.