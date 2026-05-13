Sai lầm nhiều người dùng điện thoại gặp phải vào mùa hè

Một trong những nơi mà nhiều người thường bỏ quên trong quá trình sử dụng điện thoại là trong ô tô, có thể là một khoảnh khắc ra ngoài dạo phố. Tuy nhiên, nhiệt độ bên trong xe có thể tăng cao đáng kể trong những ngày hè và gây hại cho pin điện thoại.

Để quên điện thoại trong ô tô vào mùa hè có thể gây ra những sự cố đáng ngại.

Theo nghiên cứu năm 2018, khi nhiệt độ ngoài trời chỉ đạt 29°C, nhiệt độ bên trong cabin xe có thể lên tới 46°C chỉ sau một giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, bảng điều khiển có thể nóng đến 60°C. Nếu điện thoại được để trong hộc đựng đồ gần bảng điều khiển, nhiệt độ của nó cũng có thể tăng cao tương tự.

Ở nhiều khu vực, 29°C không phải là mức nhiệt quá cao, do đó, nhiệt độ trong xe có thể cao hơn nữa, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và miền Nam. Dù đỗ xe dưới bóng râm có thể giúp giảm nhiệt, nhưng không đủ để bảo vệ điện thoại khỏi hư hại.

Kẻ thù lớn của pin điện thoại

Nhiệt độ cao có thể gây hại nghiêm trọng cho pin lithium-ion, loại pin phổ biến trong các điện thoại hiện đại. Nhiệt độ cao có thể làm tăng tốc các phản ứng hóa học bên trong pin, dẫn đến hiện tượng phản ứng dây chuyền nhiệt, thậm chí gây cháy nổ. Ngoài ra, nhiệt độ cao cũng làm giảm tuổi thọ pin, khiến pin hao nhanh hơn. Một thử nghiệm cho thấy, khi để điện thoại trong xe vào một ngày nắng nóng 38°C, pin của điện thoại đã hoàn toàn cạn kiệt.

Nhiệt độ tăng cao có thể gây nguy hiểm cho tuổi thọ pin smartphone.

Đối với những điện thoại sử dụng pin silicon-carbon, nguy cơ quá nhiệt còn cao hơn do dung lượng lớn hơn. Những viên pin này có thể phồng lên gấp ba lần kích thước ban đầu, điều đó tạo ra áp suất bên trong điện thoại.

Nếu điện thoại bị quá nóng, không nên làm lạnh nhanh bằng cách cho vào ngăn đá, vì điều đó có thể gây nứt màn hình hoặc tích tụ hơi nước bên trong. Thay vào đó, hãy tắt điện thoại, tháo ốp lưng và để điện thoại nguội dần bằng cách cho không khí mát thổi vào từ các cửa gió của xe.

Nếu cần để điện thoại trong xe, hãy tắt máy, bọc nó trong một miếng vải sáng màu để phản chiếu ánh sáng, và đặt vào một túi cách nhiệt. Nếu có thể, hãy để điện thoại ở nơi mát hơn trong xe, chẳng hạn như dưới gầm ghế.

Hãy áp dụng các biện pháp chống quá nhiệt cho smartphone nếu thường xuyên để trong ô tô.

Mặc dù để quên điện thoại trong xe nóng khoảng 1 giờ không phải là thảm họa, nhưng nếu thường xuyên để điện thoại trong xe, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh tình trạng hao pin hoặc nguy cơ cháy nổ.