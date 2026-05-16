Nghiên cứu cảnh báo tác động bất ngờ của năng lượng điện mặt trời

Năng lượng mặt trời đang trở thành một phần thiết yếu trong bức tranh năng lượng tái tạo, giúp giảm lượng khí thải carbon và tiết kiệm chi phí cho người dùng. Tuy nhiên, việc lắp đặt các trang trại năng lượng mặt trời quy mô lớn cũng đặt ra những thách thức đối với môi trường, đặc biệt đối với các loài chim và dơi.

Chim và dơi rất dễ nhầm lẫn các trang trại năng lượng mặt trời với hồ nước.

Được công bố trên tạp chí Renewable and Sustainable Energy Reviews, nghiên cứu do nhà khoa học Patricia A. Fleming từ Đại học Murdoch (Úc) chỉ ra rằng các tấm pin mặt trời có thể gây nhầm lẫn cho động vật hoang dã. Hiện tượng này, được gọi là “hiệu ứng hồ”, xảy ra khi chim và dơi nhầm các tấm pin với mặt nước, dẫn đến những va chạm nguy hiểm.

The đó, bề mặt nhẵn, tối và phẳng của các tấm pin có thể “dụ dỗ” những loài động vật vào bẫy, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chúng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiệu ứng hồ không chỉ làm tăng nguy cơ va chạm mà còn gây rối loạn cho các loài chim di cư, vốn dựa vào ánh sáng để định hướng.

Mặc dù cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tác động của các trang trại năng lượng mặt trời đối với động vật hoang dã, nhưng kết quả của nghiên cứu này phù hợp với các phát hiện trước đó từ Ủy ban Năng lượng California vào năm 2024.

Giải pháp nào cho các trang trại năng lượng mặt trời?

Để giảm thiểu tác động tiêu cực, các nhà nghiên cứu đề xuất một số giải pháp, bao gồm việc phủ lớp chống phản xạ lên các tấm pin, thiết kế hàng rào mới và loại bỏ thảm thực vật xung quanh để làm giảm sự hấp dẫn đối với chim và dơi. Một giải pháp mạnh mẽ hơn là tạm ngừng hoạt động của các trang trại trong thời gian di cư của các loài chim.

Cần có những biện pháp giải quyết vấn đề mà trang trại năng lượng mặt trời gây ra.

Tuy có những thách thức, không thể phủ nhận rằng các trang trại năng lượng mặt trời cũng mang lại nhiều lợi ích. Chẳng hạn, trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất tại Trung Quốc đã giúp cải thiện độ ẩm của đất và khuyến khích sự phát triển của thực vật trên những vùng đất cằn cỗi. Hơn nữa, năng lượng mặt trời đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ô nhiễm không khí, góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Tóm lại, mặc dù năng lượng mặt trời mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần có những biện pháp để đảm bảo rằng các giải pháp năng lượng tái tạo này cũng thân thiện với động vật hoang dã.