Thực hư về việc Galaxy Z Fold Wide sẽ có camera 200MP

Các báo cáo mới nhất cho hay, chiếc Samsung Galaxy Z Fold Wide sắp ra mắt sẽ nằm giữa Galaxy Z Flip và Galaxy Z Fold. Sản phẩm sẽ là một chiếc điện thoại màn hình gập ngang, nhỏ hơn và khi mở ra sẽ cho thấy màn hình có tỷ lệ khung hình rộng hơn so với kích thước vuông vức của Galaxy Z Fold8. Nhưng liệu thiết bị này sẽ gần với Galaxy Z lip hay Galaxy Z Fold hơn về phần cứng?

Ảnh concept Galaxy Z Fold Wide.

Về camera, câu trả lời là “gần với Galaxy Z Flip hơn”. Theo một báo cáo được đăng tải bởi GalaxyClub và SamMobile, Galaxy Z Fold Wide sẽ chỉ có camera chính 50MP, khẩu độ f/1.8 thay vì cảm biến 200MP như Galaxy Z Fold thông thường.

Bù lại, camera siêu rộng cũng được trang bị cảm biến 50MP (với ống kính khẩu độ f/1.9). Thiết lập này tương đương với camera siêu rộng của Galaxy Z Fold 8 và tốt hơn so với thiết lập camera được đồn đoán của Galaxy Z Flip8, vốn chỉ kết hợp camera chính 50MP với camera siêu rộng 12MP.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8.

Thông tin rò rỉ về Galaxy Z Fold 8 cho thấy máy sẽ có camera tele chuyên dụng mới – một camera 12MP zoom quang học 3x thay thế cho camera 10MP zoom quang học 3x cũ và một camera siêu rộng 50MP mới (tăng từ 12MP).

Theo các tin đồn trước đây, Galaxy Z Fold Wide sẽ chỉ có 2 camera sau và một cảm biến 200MP ở camera chính. Với camera chính 200MP, điện thoại sẽ cung cấp khả năng zoom quang học 2x tốt và zoom quang học 4x khá ổn ngay cả khi không có ống kính tele chuyên dụng. Thay vào đó, chất lượng zoom sẽ tương đương với Galaxy Z Flip8.

Ảnh concept Galaxy Z Flip 8.

Ngoài ra, Galaxy Z Fold Wide sẽ có thêm hai camera khác – hai camera selfie 10MP (một ở mỗi màn hình), với lỗ khoét nhỏ hơn tương tự như Galaxy Z Fold8.

Cuối cùng, báo cáo cũng khẳng định Galaxy Z Fold Wide và Galaxy Z Fold8 sẽ có pin lớn hơn Galaxy Z Fold7, lần lượt là 4.800mAh và 5.000mAh. Dung lượng pin này lớn hơn nhiều so với pin 4.400mAh của Galaxy Z Fold7 và 4.300mAh của Galaxy Z Flip7. Đáng tiếc, Galaxy Z Flip8 mới sẽ không được nâng cấp pin.

Dự kiến, sự kiện Galaxy Unpacked dành cho dòng Galax Z mới sẽ được ​​diễn ra vào ngày 22/7. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về các sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.