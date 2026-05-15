Samsung gặp khó với cửa ải đình công, đàm phán thất bại

Trong suốt năm qua, các linh kiện công nghệ – đặc biệt là chip nhớ đã tăng giá cực nhanh.

"Ngày tận thế RAM" đã mang lại lợi ích khổng lồ với một số công ty (hoặc một số bộ phận trong các công ty đó) – trong khi người dùng phải trả thêm tiền khi muốn sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp như Galaxy S26. Các dự án AI và trung tâm dữ liệu cần chip và nên giá của chip chỉ có 1 chiều: tăng lên.

Ảnh minh họa.

Trong lĩnh vực sản xuất chip nhớ, Samsung là một trong những "ông lớn" nhất. Tuy nhiên, không phải người công nhân nào của Samsung cũng được hưởng lợi.

Và điều đó có thể dẫn đến một cuộc đình công lớn, mang tính lịch sử của Samsung. Đó là bởi các yêu cầu của họ hoàn toàn không được đáp ứng trong vòng đàm phán gần đây nhất.

Đàm phán thất bại

Theo Reuters đưa tin, các cuộc đàm phán giữa công nhân công đoàn và ban lãnh đạo Samsung Electronics vừa thất bại.

Một cuộc đình công có thể gây gián đoạn không chỉ cho riêng Samsung mà còn cho toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc. Nói cách khác, vấn đề rất nghiêm trọng.

Có hàng chục nghìn (hơn 90.000) công nhân Samsung là thành viên công đoàn. Con số này chiếm hơn 70% tổng số lao động của Samsung tại Hàn Quốc. Nếu 50.000 người trong số đó đình công, chuỗi cung ứng sẽ bị gián đoạn rất nhanh chóng.

Trong hai ngày qua, chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa giải nhưng không có kết quả.

Ngay cả Thủ tướng Hàn Quốc - Kim Min-seok cũng phải can thiệp và chỉ đạo chính phủ "quản lý chặt chẽ" tình hình vì nền kinh tế quốc gia đang bị đe dọa.

Mức độ nghiêm trọng như thế nào?

Tháng 4 năm ngoái, chất bán dẫn chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Năm nay, xuất khẩu chip trong tháng 4 chiếm 37% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kinh doanh đang bùng nổ!

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chưa kết thúc và chỉ vài ngày trước, Samsung đã trở thành công ty châu Á thứ hai (sau TSMC) có giá trị thị trường hơn 1 nghìn tỷ USD.

Ảnh minh họa.

Chính vì vậy, ông Kim Min-seok cho rằng cần có những biện pháp hỗ trợ chủ động để các cuộc đối thoại giữa công đoàn và ban lãnh đạo tiếp tục diễn ra, tránh để tình hình leo thang thành đình công trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vậy chính xác thì công nhân Samsung muốn gì?

Không chỉ là một khoản tiền thưởng

Công nhân Samsung đang yêu cầu những thay đổi lớn đối với cơ cấu tiền thưởng của công ty. Họ nói rằng chế độ đãi ngộ đã không theo kịp sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường chip dựa trên AI.

Công đoàn đặc biệt không hài lòng với "khoảng cách lớn" trong mức tiền thưởng so với công ty đối thủ SK Hynix - nhân viên đã được hưởng các điều khoản ưu đãi hơn vào năm ngoái.

Theo đại diện công đoàn, đề xuất mới nhất của Samsung chỉ bao gồm khoản thanh toán hiệu suất một lần cho năm 2026, không có bất kỳ đảm bảo dài hạn nào hoặc cải cách rộng hơn về hệ thống lương thưởng. Công nhân cũng đang thúc đẩy việc bãi bỏ giới hạn tiền thưởng hiện tại, vốn giới hạn mức chi trả ở mức 50% lương cơ bản hàng năm.

Ngoài ra, công đoàn muốn 15% lợi nhuận hoạt động hàng năm của Samsung được phân bổ cho tiền thưởng. Một vấn đề lớn khác là tính minh bạch, nhiều nhân viên cho biết công ty chưa giải thích rõ ràng cách tính toán tiền thưởng.

Trong khi đó, Samsung lập luận rằng việc gắn tiền thưởng vĩnh viễn với lợi nhuận hoạt động có thể làm giảm tính linh hoạt của công ty trong những giai đoạn khó khăn của chu kỳ bán dẫn.

Liệu công nhân SK Hynix đang được hưởng lợi hơn?

Trong khi đó, SK Hynix (cũng được hưởng lợi rất nhiều từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo) đã đồng ý với các cải cách về chế độ đãi ngộ do công đoàn yêu cầu, bao gồm việc bãi bỏ giới hạn tiền thưởng.

Thỏa thuận đó đã trở thành điểm mấu chốt trong các cuộc thảo luận của công nhân Samsung. Đây cũng là bằng chứng cho thấy các điều khoản tốt hơn có thể đạt được trong cùng một ngành.