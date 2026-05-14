Red Magic 11S Pro+ lộ hiệu suất khủng với điểm đơn nhân ấn tượng trên Geekbench

Nubia đang tích cực phát triển một chiếc smartphone chuyên game mới mang tên Red Magic 11S Pro+, dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới. Gần đây, thiết bị này đã được phát hiện trên nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench với hiệu suất ấn tượng, đạt điểm đơn nhân vượt mốc 4.000. Theo blogger người Trung Quốc @肥威, đây là thành tích chưa từng có của bất kỳ điện thoại Android nào trên nền tảng này.

Cụ thể, vào ngày 10/5, nhiều kết quả Geekbench 6 cho mẫu máy có mã NX809J đã xuất hiện, trong đó một kết quả ghi nhận điểm số đơn nhân đạt khoảng 4.010 trước khi biến mất khỏi cơ sở dữ liệu. Một số kết quả khác cũng cho thấy điểm số cao, trên 3.900 cho hiệu năng đơn nhân, và điểm số đa nhân thậm chí vượt quá 12.000 trong một số trường hợp. Điều này cho thấy nubia đang tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu năng và ép xung cho các điện thoại chuyên game của mình.

Nubia đã tiết lộ quy trình ép xung của mình, cho biết họ chỉ lựa chọn những SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 “hàng tuyển”, thuộc nhóm chip có hiệu năng cao nhất. Công ty khẳng định đang chọn lọc những con chip mạnh nhất có thể. Đáng chú ý, điểm chuẩn này không sử dụng nhãn Qualcomm ARMv8 thông thường mà tham chiếu đến cấu hình "QTI SM8850 3628 MHz (8 lõi)".

Tuy nhiên, hiệu năng cao chỉ thực sự có ý nghĩa nếu thiết bị có thể duy trì được trong thời gian dài mà không bị hạ xung do quá nhiệt. Để giải quyết vấn đề này, nubia đã trang bị cho Red Magic 11S Pro+ một hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ, bao gồm quạt làm mát chủ động nâng cấp, buồng hơi cỡ lớn và giải pháp tản nhiệt chất lỏng.

Ngoài phần cứng cao cấp, thiết bị còn được cho là sẽ tích hợp chip gaming Redcore R4 tùy chỉnh cùng phiên bản mới nhất của CUBE Sky Gaming Engine. Theo các tài liệu quảng cáo, điện thoại này có khả năng chạy hơn 200 trò chơi ở độ phân giải lên đến 2K và 144 khung hình/giây, đồng thời sử dụng công nghệ nội suy khung hình và nâng cấp độ phân giải.

Dòng sản phẩm Red Magic 11S Pro dự kiến sẽ được ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 18/5, cùng với một mẫu máy tính bảng chơi game mới.