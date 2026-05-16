Giảm giá gần 10 triệu đồng, iPhone đang tạo "cơn ác mộng" cho các hãng Trung Quốc

Đợt giảm giá chip 618 tại Trung Quốc đã mang lại cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước phục hồi hoạt động xuất hàng. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt DRAM kéo dài đã gây ra nhiều khó khăn cho các công ty này, khi chi phí linh kiện tăng cao có thể làm giảm nhu cầu tiêu dùng, ngoại trừ trường hợp của Apple.

Poster giảm giá được đăng tải tại Trung Quốc.

Nhà sản xuất iPhone dự đoán sẽ chiếm ưu thế trong lễ hội mua sắm sắp tới, khi tất cả các mẫu iPhone 17 đều được giảm giá, với mức giảm lên tới 368 USD (khoảng 9,7 triệu đồng).

Trước khi đợt giảm giá diễn ra, MyDrivers đã công bố một poster chi tiết về mức giảm giá cho các mẫu iPhone 17 khác nhau. Đặc biệt, mẫu ít được ưa chuộng nhất trong dòng sản phẩm iPhone 2025 là iPhone Air sẽ được giảm giá tới 2.500 nhân dân tệ (khoảng 9,7 triệu đồng), với giá niêm yết là 5.299 nhân dân tệ (khoảng 20,6 triệu đồng).

Ngoài iPhone Air, các mẫu điện thoại khác của Apple cũng sẽ có mức giá hấp dẫn trong lễ hội mua sắm 618. Cụ thể, iPhone 17 phiên bản cơ bản sẽ có giá 5.299 nhân dân tệ (20,8 triệu đồng). Với gần 30 triệu lượt kích hoạt tại Trung Quốc, việc giảm giá này sẽ giúp iPhone 17 duy trì vị thế là mẫu điện thoại phổ biến nhất trong dòng sản phẩm mới của Apple.

Mức giảm khiến dòng iPhone của Apple thêm phần hút khách tại Trung Quốc.

Đối với những khách hàng muốn sở hữu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, chương trình khuyến mãi 618 sẽ giảm giá cả hai mẫu này 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,88 triệu đồng). Trong thời gian diễn ra lễ hội, iPhone 17 Pro sẽ được bán với giá 7.999 nhân dân tệ (31 triệu đồng), trong khi iPhone 17 Pro Max sẽ có giá 8.999 nhân dân tệ (34,95 triệu đồng).

Với những đợt giảm giá hấp dẫn này, Apple có khả năng củng cố vị thế vững chắc tại thị trường Trung Quốc, nơi luôn đóng vai trò quan trọng đối với doanh số bán hàng của hãng nhờ vào lượng tiêu thụ smartphone khổng lồ hàng năm.