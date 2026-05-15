Thói quen sạc điện thoại nhiều người Việt mắc phải nhưng cực kỳ nguy hiểm

Nhiều người vẫn mắc phải sai lầm khi để smartphone hoặc laptop sạc qua đêm, đặc biệt là trên giường, ghế sofa, gối hoặc chăn. Những bề mặt này cản trở quá trình tản nhiệt, làm tăng nguy cơ quá nhiệt cho thiết bị. Nguy cơ này càng cao khi bạn sử dụng sạc nhanh hoặc cáp sạc không đảm bảo chất lượng.

Sạc thiết bị Lỗi thường nằm ở đâu? Những việc người dùng nên làm Smartphone Để dưới gối hoặc trên giường Hãy sử dụng bề mặt cứng cáp, sạch sẽ và thông thoáng. Máy chơi game Để phần đế được phủ kín bằng vải Thông gió cho các khe thoát khí trong quá trình sạc Xe máy điện Đặt ở hành lang hoặc gần các vật dễ cháy Sạc pin ở khu vực thoáng đãng, không làm cản trở lối đi Pin dự phòng Bảo quản ở nơi có ánh nắng mặt trời Tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp và các vật liệu dễ cháy

Việc sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc được chứng nhận từ các thương hiệu uy tín là rất quan trọng. Các phụ kiện không rõ nguồn gốc hoặc quá rẻ có thể không cung cấp nguồn điện ổn định, dẫn đến quá nhiệt, hỏng cáp hoặc hư hỏng thiết bị. Nếu dây cáp bị sờn, cong hoặc quá nóng, người dùng được khuyến cáo nên thay thế ngay.

Ngoài ra, quy tắc duy trì mức pin từ 20% đến 80% cũng rất hữu ích. Việc giữ pin ở mức 100% trong thời gian dài hoặc để pin cạn kiệt hoàn toàn không phải là thói quen tốt. Nhiều smartphone hiện nay đã được tối ưu hóa để giảm thời gian sạc đầy qua đêm, nhưng điều này không thay thế cho các quy tắc an toàn.

Nhiều người vẫn duy trì thói quen xấu khi sạc pin điện thoại.

Đối với xe tay ga và xe đạp điện, rủi ro còn lớn hơn do pin của chúng có dung lượng cao hơn. Người dùng nên tránh sạc những thiết bị này gần rèm cửa, ghế sofa hoặc trong hành lang hẹp. Theo khuyến cáo, tốt hơn hết hãy sạc ở những nơi thông thoáng, có không gian xung quanh và tránh xa các vật liệu dễ cháy. Nếu nhận thấy pin bị rơi mạnh, hoạt động bất thường hoặc bộ sạc nóng hơn bình thường, hãy chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo này.

Nhằm đảm bảo an toàn, người dùng chỉ cần điều chỉnh thói quen sạc của mình. Sạc thiết bị trên bề mặt cứng, không che phủ smartphone hoặc laptop khi đang sạc, đồng thời không sử dụng cáp bị hỏng. Đặc biệt, người dùng hãy tránh biến giường hoặc ghế sofa thành trạm sạc. Chỉ cần những thay đổi nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho an toàn của bản thân người dùng lẫn gia đình.