Apple dễ mất khách hàng vì tính năng chuyển đổi này

Google đã đưa ra một số thông báo vô cùng thú vị tại sự kiện Android Show năm nay, từ trí tuệ Gemini và Google Book đến nhiều nâng cấp khác nhau trên toàn bộ nền tảng Android. Nhưng một nâng cấp đặc biệt thu hút sự chú ý là việc chuyển dữ liệu liền mạch từ iOS sang Android sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Việc chuyển từ iOS sang Android chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Một trong những trở ngại lớn người dùng gặp phải khi chuyển từ iPhone sang smartphone Android là quá trình chuyển dữ liệu. Trước tiên, người dùng sẽ phải cài đặt ứng dụng Android Switch trên iPhone và sau đó thiết lập để chuyển dữ liệu sang Pixel mới. Toàn bộ quy trình đã được cải thiện rất nhiều trong những năm qua nhưng vẫn chưa thực sự mượt mà.

Ảnh minh họa.

Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Google đã thông báo về việc đang cải thiện toàn bộ quy trình chuyển dữ liệu từ iOS sang Android. Ngoài việc giúp toàn bộ quá trình diễn ra mượt mà hơn trước, người dùng cũng có thể chuyển thêm một vài loại dữ liệu khác.

Phương pháp không dây mới này sẽ cho phép người dùng chuyển mật khẩu, ảnh, tin nhắn, ứng dụng, danh bạ, hồ sơ eSIM và bố cục màn hình chính từ iPhone sang Android. "Gã khổng lồ" công nghệ cho biết, tính năng mới này sẽ được tung ra trong năm nay. Chúng sẽ được triển khai đầu tiên trên điện thoại Samsung Galaxy và Google Pixel.

Giờ đây, Google đã làm cho Quick Share tương thích với AirDrop. Điều tuyệt vời hơn nữa là công ty đã thông báo về việc người dùng có thể chia sẻ dữ liệu ngay cả khi không có thiết bị Android tương thích.

Tính năng này hiện đã có sẵn trên dòng Galaxy S26 mới. Dự kiến, tính năng trên cũng sẽ được mở rộng sang nhiều thương hiệu Android khác như OnePlus, Xiaomi, Honor,...trong năm nay. Nhưng điều thú vị là ngay cả khi điện thoại của bạn không tương thích với tính năng này, bạn vẫn có thể sử dụng nó.

Google cho hay, nếu điện thoại Android của bạn không tương thích với tính năng chia sẻ kiểu AirDrop, bạn chỉ cần sử dụng ứng dụng Quick Share để tạo mã QR. Sau đó, mã QR này có thể được sử dụng để chuyển ngay lập tức các tệp đến thiết bị iOS thông qua đám mây.

Tính năng này sẽ dần được cung cấp trên các thiết bị trong tháng tới. Hơn nữa, Quick Share cũng sẽ sớm có mặt trên các ứng dụng của bên thứ ba như WhatsApp.

Điện thoại Pixel trở nên hấp dẫn hơn

Nói cách khác, việc chuyển từ iPhone sang điện thoại Android sẽ thuận lợi hơn trước đây. Toàn bộ quy trình đã được thiết kế lại để trở nên mượt mà và dễ dàng hơn. Trên thực tế, có rất nhiều lý do để từ bỏ iPhone và sở hữu một thiết bị Android, đặc biệt là điện thoại Google.

Ảnh minh họa.

Đầu tiên, điện thoại Pixel đi kèm với một số tính năng AI tích hợp rất thú vị, chẳng hạn như Magic Cue, Camera Coach, Call Screening,... Mặt khác, Apple vẫn còn hơi tụt hậu trong lĩnh vực AI so với Google.

Thứ hai, bất kỳ bản cập nhật Android nào cũng được phát hành trên điện thoại Pixel trước khi được triển khai cho các thiết bị khác. Vì vậy, nếu muốn thử một tính năng mới trước người khác, hãy chọn điện thoại Google. Ngoài ra, camera của Pixel có khả năng chụp những bức ảnh tuyệt vời, điện thoại cũng đi kèm 7 năm cập nhật Android và bảo mật trên mọi dòng Pixel.

Theo các chuyên gia, nếu Google cải thiện hiệu năng thô của điện thoại, chúng có thể trở thành một trong những thiết bị Android tốt nhất trên thị trường và dễ dàng trở thành một lựa chọn thay thế hoàn hảo cho iPhone.